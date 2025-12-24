В среду был объявлен состав молодежной сборной Латвии по хоккею для участия в чемпионате мира, и среди 25 игроков трое представляют латвийские клубы, сообщает Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ), пишет ЛЕТА.

В составе сборной – три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих, большинство из которых выступают в североамериканских юниорских лигах.

Среди представителей латвийских клубов — защитник Мартиньш Витолс («Земгале»/ЛБТУ), а также нападающие Кристерс Ансонс («Мого»/РСУ) и Робертс Полис («Рижская хоккейная школа»).

Молодёжный чемпионат мира (U-20) стартует в США 26 декабря, а финал состоится 5 января. Турнир пройдёт в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Сборная Латвии сыграет в одной группе с командами Канады, Финляндии, Дании и Чехии. Во второй группе выступят Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а занявшие пятые места сыграют матч за сохранение места в высшем дивизионе.

Первую игру подопечные Артиса Аболса проведут 27 декабря в 23:30 против сверстников из Канады. На следующий день латвийские юниоры встретятся с Финляндией, затем 30 декабря сыграют с Данией, а 31 декабря — с Чехией.

Все матчи сборной Латвии можно будет смотреть в прямом эфире на платформе Go3 Sport и телеканале TV6.

Готовясь к турниру, латвийские хоккеисты провели в Миннесоте два контрольных матча: уступили Чехии (2:3) и Словакии (1:3).

Молодежная сборная Латвии играет в сильнейшем дивизионе пятый год подряд. В трёх из четырёх предыдущих турниров латвийцы доходили до четвертьфинала, а в 2023 году боролись за сохранение места в элите. В прошлом чемпионате Латвия в четвертьфинале уступила Швеции со счётом 2:3.

Состав молодежной сборной Латвии

Вратари: Нилс Робертс Мауриньш («Омаха Лансерс», USHL), Микус Вецванагс («Ньюфаундленд Реджимент», QMJHL), Иван Куфтерин («Камлупс Блейзерс», WHL).

Защитники: Альберт Шмитс («Юкурит», Финляндия), Мартиньш Витолс («Земгале»/ЛБТУ), Оскар Нил Бриедис («Лулео», Швеция), Роланд Наглис («Берн», Швейцария), Дарел Ульянский («Флинт Файрбёрдс», OHL), Кришьянис Сартс («Блэкфилд Буллдогс», BCHL), Крист Ретенайс («Брукс Бэндитс», BCHL), Харий Цюнский («Брукс Бэндитс», BCHL).

Нападающие: Оливер Мурниекс («Сент-Джон Си Догс», QMJHL), Карлис Флугин («КуКу», Финляндия), Кристер Ансонс («Мого»/РСУ), Дмитрий Дилевка («Брукс Бэндитс», BCHL), Бруно Османис («Бьёркловен», Швеция), Маркус Сиерадзкий («Пльзень», Чехия), Максим Пумпиньш («Поруба», Чехия), Роберт Полис («Рижская хоккейная школа»), Рудольф Берзкалнс («Маскигон Ламберджекс», USHL), Кристиан Утнанс («Кенай Браун Бирс», NAHL), Антон Мациевский («Уотертаун Шамрокс», NAHL), Роберт Наудиньш («Шаттак Сент-Мэри», USHS), Даниэль Серкин («Берн», Швейцария), Мартин Клауцанс («Шербрук Феникс», QMJHL).