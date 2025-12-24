27-летний норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском городе Лавазе.

Об этом сообщает Союз биатлонистов Норвегии.

Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Баккен также принимал участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал несколько медалей: две золотые и одну серебряную, а также приезжал на чемпионат Европы-2020, где взял две бронзы.

На недавнем этапе Кубка мира в Анси стал пятым в спринте с чистой стрельбой, уступив победителю всего 8,6 сек. В гонке преследования допустил 3 промаха и откатился на итоговое 18-е место.

21 декабря, за день до смерти, занял 20-е место в масс-старте, допустив два промаха на первых двух рубежах.

По итогам трех этапов Кубка мира нынешнего сезона занимал 13-е место в общем зачете.