Президент США Дональд Трамп примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне, в ходе которой он поднимется на сцену и получит от Международной федерации футбола (ФИФА) Премию мира.

Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, двухчасовое мероприятие начнется с выступления Андреа Бочелли, одного из любимых оперных певцов Трампа, после чего слово возьмет президент ФИФА Джанни Инфантино, который и представит Трампа как лауреата Премии мира в рамках мероприятия. Ожидается, что Трамп примет награду и выступит с речью со сцены.

Официальная церемония жеребьевки, в ходе которой сформируются 12 групп по четыре команды для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, завершится выступлением группы Village People с хитом YMCA, который считается визитной карточкой американского лидера. Этой песней заканчиваются митинги республиканца, он при этом нередко пританцовывает, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения начали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки, информирует ТАСС.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.