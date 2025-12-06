Baltijas balss logotype
Горячая линия для маньяка: латвийским педофилам предложат позвонить по специальному телефону 5 1296

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Горячая линия для маньяка: латвийским педофилам предложат позвонить по специальному телефону

Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис («Новое Единство») отчитался на правительственном заседании о выполнении программы по искоренению преступлений против детей.

Среди различных мероприятий, вроде организации вытрезвителей для школьников или совершенствования информационной системы заключенных IIS, чтобы обеспечить фильтрацию, отбор и загрузку данных по рецидиву несовершеннолетних, есть и необычная.

А именно: в Латвии планируется разработать и содержать сайт, на котором была бы доступна информация о возможности получения необходимой поддержки (!) лицам, которые опасаются, что способны совершить половое преступление против ребенка.

То есть педофилам перед совершением преступления предлагается позвонить специально обученным людям – может они уговорят потенциального преступника, и он передумает нападать на малолетнюю жертву. Говорят, что такой телефон уже работает в Британии.

Все это выглядит странно, но если поможет предотвратить хоть одно преступление, то пусть будет. Впрочем, пока телефон для маньяка пока только в планах у МВД.

#Британия #правительство латвии #педофилия #преступления
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • aa
    aa aa
    7-го декабря

    тут вопрос, кто трубку снимать будет? это может работать тогда, если ещё не сформировавшийся потенциальный педофил смог бы поговорить с бывалым педофилом, и последний что бы мог дать совет, как выйти из ситуации с навязчивыми мыслями. Если трубку снимет психологиня, толку не будет

    2
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го декабря

    Водитель, будь внимателен на трассе – сзади пидарас на пидарасе.

    14
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    6-го декабря

    Маньяки как прочитают эту новость, сразу звонить начнут

    16
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    6-го декабря

    И вот они взяли - и позвонили. Так почему же только для педофилов? К каждому маньяку надо обратиться с предложением "Мы вам поможем, позвоните".

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го декабря

    Министр оправдывает свою фамилию на 300 процентов. А инициатива не доведена до конца - министр не обязал всех педофилов звонить по телефону. Разве что они позвонят министру после, а не до преступления - отчитаться...

    18
    3
