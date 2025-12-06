Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис («Новое Единство») отчитался на правительственном заседании о выполнении программы по искоренению преступлений против детей.

Среди различных мероприятий, вроде организации вытрезвителей для школьников или совершенствования информационной системы заключенных IIS, чтобы обеспечить фильтрацию, отбор и загрузку данных по рецидиву несовершеннолетних, есть и необычная.

А именно: в Латвии планируется разработать и содержать сайт, на котором была бы доступна информация о возможности получения необходимой поддержки (!) лицам, которые опасаются, что способны совершить половое преступление против ребенка.

То есть педофилам перед совершением преступления предлагается позвонить специально обученным людям – может они уговорят потенциального преступника, и он передумает нападать на малолетнюю жертву. Говорят, что такой телефон уже работает в Британии.

Все это выглядит странно, но если поможет предотвратить хоть одно преступление, то пусть будет. Впрочем, пока телефон для маньяка пока только в планах у МВД.