Хотя синоптики немного ошиблись прогнозом по поводу начала ураганного ветра в Латвии, - они предполагали что он начнется несколько раньше, - тем не менее сама буря не заставила себя ждать. Однако, теперь синоптики уверены, что стихия продлится.

Многие латвийцы будут удивлены, ведь люди хотели провести выходные дни на природе, на взморье, а теперь придется изменить планы - в прибрежных районах Латвии попросту небезопасно: падают крупные ветки, а порой и сами деревья.

Так, сильный порывистый вете сохранится на территории Латвии и воскресенье, местами ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы северного, северо-западного ветра утром составят 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с. В течение дня ветер постепенно утихнет.

В отдельных регионах ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Временами небо будет проясняться, выглянет солнце. Температура воздуха составит -1…+4 градуса, на морском побережье - +4…+5 градусов.

Mākslas akadēmijai norauts jumts.. esiet uzmanīgi.. vel pūš pic.twitter.com/uKoBTmDOLr — 🚀🚊🚂Armands Būmanis 🇱🇻 Tikai mans viedoklis (@armis22) December 28, 2025

В Риге в первой половине дня временами ожидаются осадки, небо периодически будет проясняться. Порывы северного, северо-западного ветра составят 20-23 м/с, а температура воздуха - +2…+4 градуса.

