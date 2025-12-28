Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стихия не утихает! Ураганный ветер продолжится - синоптики удивили прогнозом жителей Латвии 4 6683

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV

Ветер сорвал крышу с Академии художеств в Риге.

ФОТО: LETA

Хотя синоптики немного ошиблись прогнозом по поводу начала ураганного ветра в Латвии, - они предполагали что он начнется несколько раньше, - тем не менее сама буря не заставила себя ждать. Однако, теперь синоптики уверены, что стихия продлится.

Многие латвийцы будут удивлены, ведь люди хотели провести выходные дни на природе, на взморье, а теперь придется изменить планы - в прибрежных районах Латвии попросту небезопасно: падают крупные ветки, а порой и сами деревья.

Так, сильный порывистый вете сохранится на территории Латвии и воскресенье, местами ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы северного, северо-западного ветра утром составят 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с. В течение дня ветер постепенно утихнет.

@aivars.konutis #vējš ♬ original sound - Aivars Konutis

В отдельных регионах ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Временами небо будет проясняться, выглянет солнце. Температура воздуха составит -1…+4 градуса, на морском побережье - +4…+5 градусов.

В Риге в первой половине дня временами ожидаются осадки, небо периодически будет проясняться. Порывы северного, северо-западного ветра составят 20-23 м/с, а температура воздуха - +2…+4 градуса.

Читайте также: Война в Украине закончится до 15 января! Россия станет Северной Кореей - раввин Хабада

Читайте нас также:
#ураган #погода #ветер #буря #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
1
3
2
0

Оставить комментарий

(4)
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    я не видел НИ ОДНУ кровлю, которая была бы построена по уму и нормативам, чтоб ее сдуло ветром в 25 м/с. То, что ее сдуло - прямо говорит о том, что конструкции крыши были закреплены некачественно. Кто ее реставрировал? имена в студию !

    1
    0
  • ks
    kokorins sergejs
    28-го декабря

    Когда.был.ремонт?

    4
    0
  • lo gos
    lo gos
    28-го декабря

    Синоптики - это те придурки, которые сидят на шведских сайтах через Google-переводчик.

    37
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го декабря

    Синоптики не могли ошибиться. Не может ошибаться тот, которого не существует. Метеозонды давно проданы или пропиты литовским контрабандистам сигаретами.

    53
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео