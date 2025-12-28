Baltijas balss logotype
Свыше трех тысяч клиентов Sadales tīkls сидят без электричества 1 462

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Свыше трех тысяч клиентов Sadales tīkls сидят без электричества
ФОТО: LETA

К 12:00 в воскресенье без электричества оставались еще примерно 3100 клиентов АО "Sadales tīkls", сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Больше всего перебоев в электроснабжении в воскресенье днем зафиксировано в Олайнском, Валмиерском и Сигулдском краях. На данный момент устранено 125 повреждений. В их ликвидации участвуют 80 оперативных бригад, включая подрядчиков "Sadales tīkls".

В "Sadales tīkls" отмечают, что в сложных случаях восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени.

В воскресенье утром больше всего перебоев с электроснабжением из-за повреждений электролиний было зафиксировано в Огрском, Сигулдском и Ропажском краях. Около 7:30 электроснабжение было нарушено примерно у 7000 клиентов, главным образом в прибрежных и центральных регионах страны.

Сильный ветер обрушился на Латвию во второй половине дня в субботу. На побережье его порывы достигали штормовой силы - до 28 м/с.

#Латвия
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    Ну и что?

    3
    2

