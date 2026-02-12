В латвийских дошкольных образовательных учреждениях уже четвертую неделю подряд снижается посещаемость, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пишет ЛЕТА.

На прошлой неделе дошкольные учреждения в среднем посещали 66% детей, что на 2,2 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Существенное снижение посещаемости зафиксировано в Лиепае и Екабпилсском крае — соответственно на 9,6 и 7,1 процентного пункта.

На прошлой неделе самая низкая доля посещаемости дошкольных учреждений от числа зарегистрированных детей была в Даугавпилсе — детские сады посещали 56,8% детей. Самая высокая посещаемость зафиксирована в Риге — 70,2%, однако одновременно зарегистрировано снижение на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей.

Посещаемость дошкольных учреждений снизилась в восьми из десяти самоуправлений, включенных в мониторинг. В Резекне и Гулбенском крае показатель посещаемости уже две недели остается неизменным.

В общеобразовательных учреждениях средняя посещаемость составила 86,6%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Самая низкая посещаемость зарегистрирована в Екабпилсском крае — 78,7%. В Лиепайском крае посещаемость выросла на 4,5 процентного пункта — до 92,3%.

Снижение посещаемости в общеобразовательных учреждениях можно частично объяснить каникулами у учащихся первых классов.

В мониторинг включены в общей сложности 62 общеобразовательных и дошкольных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.

Образовательные учреждения каждую неделю информируют о посещаемости по состоянию на четверг.