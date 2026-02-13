Подготовка масла: заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало мягким. В миске растереть масло с сахарной пудрой до светлой однородной массы. Добавить желтки и тщательно перемешать до гладкости.

Тесто: отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты к масляной смеси и замесить мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Завернуть в пленку и охладить 30 минут.

Формовка печенья: охлажденное тесто раскатать в пласт средней толщины. Сделать небольшое отверстие в центре — будет сердечко. На цельные печенья выложить тонкий слой варенья, накрыть сверху печеньем с отверстием и слегка прижать.