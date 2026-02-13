Печенье-валентинка с сердечком — маленький, но очень тёплый способ поздравить любимого человека ко Дню влюбленных. Нежное тесто, ароматное варенье и красивая форма делают этот десерт отличным украшением романтического стола или сладким подарком.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 150 г
- Яичные желтки — 2 шт.
- Сахарная пудра — 100 г
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель — 4 г
- Соль — 1 г
- Малиновое или клубничное варенье — по вкусу
Способ приготовления
-
Подготовка масла: заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало мягким. В миске растереть масло с сахарной пудрой до светлой однородной массы. Добавить желтки и тщательно перемешать до гладкости.
-
Тесто: отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты к масляной смеси и замесить мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Завернуть в пленку и охладить 30 минут.
-
Формовка печенья: охлажденное тесто раскатать в пласт средней толщины. Сделать небольшое отверстие в центре — будет сердечко. На цельные печенья выложить тонкий слой варенья, накрыть сверху печеньем с отверстием и слегка прижать.
-
Выпекание: выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при 180 °C 10–12 минут до лёгкого золотистого цвета. Готовое печенье полностью остудить.
Эти простые шаги позволят сделать вкусное и красивое печенье, которое станет маленькой сладкой валентинкой для любимого человека.
