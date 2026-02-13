Baltijas balss logotype
Сладкая валентинка: как испечь печенье с сердечком своими руками 0 56

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сладкая валентинка: как испечь печенье с сердечком своими руками

Печенье-валентинка с сердечком — маленький, но очень тёплый способ поздравить любимого человека ко Дню влюбленных. Нежное тесто, ароматное варенье и красивая форма делают этот десерт отличным украшением романтического стола или сладким подарком.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 150 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 4 г
  • Соль — 1 г
  • Малиновое или клубничное варенье — по вкусу

Способ приготовления

  1. Подготовка масла: заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало мягким. В миске растереть масло с сахарной пудрой до светлой однородной массы. Добавить желтки и тщательно перемешать до гладкости.

  2. Тесто: отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты к масляной смеси и замесить мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Завернуть в пленку и охладить 30 минут.

  3. Формовка печенья: охлажденное тесто раскатать в пласт средней толщины. Сделать небольшое отверстие в центре — будет сердечко. На цельные печенья выложить тонкий слой варенья, накрыть сверху печеньем с отверстием и слегка прижать.

  4. Выпекание: выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при 180 °C 10–12 минут до лёгкого золотистого цвета. Готовое печенье полностью остудить.

Эти простые шаги позволят сделать вкусное и красивое печенье, которое станет маленькой сладкой валентинкой для любимого человека.

источник

#кулинария #варенье #романтика #еда
