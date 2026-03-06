Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как стать человеком, которого все уважают 0 189

Люблю!
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как стать человеком, которого все уважают

Уважение не приходит само собой и не может быть «вынуто» силой или словами. Его заслуживают ежедневными поступками, поведением и внутренней уверенностью. Люди инстинктивно тянутся к тем, кто выглядит сильным, целостным и последовательным. Но есть одно ключевое правило, которое психологи называют фундаментом любого уважения.

Самоуважение — основа уважения других

Главный секрет в том, что уважение к себе формирует уважение других. Когда вы цените свои личные границы, люди ощущают это на подсознательном уровне. Если постоянно жертвовать своими интересами, соглашаться на неудобства и терпеть то, что вам не нравится, окружающие воспринимают это как норму.

Важно понимать: самоуважение — это не гордыня и не чувство превосходства. Это внутренняя установка: не позволять никому нарушать свои личные границы.

Как проявляется самоуважение на практике

1. Умение говорить «нет»

Люди, которые могут отказать спокойно и уверенно, вызывают больше уважения, чем те, кто всегда подстраивается и идет на поводу у других.

2. Четкие личные границы

Если вы не позволяете обесценивать себя, разговаривать грубо или использовать вас, окружающие быстро усваивают, что с вами так нельзя.

3. Последовательность в словах и действиях

Тот, кто придерживается своих обещаний и принципов, автоматически становится авторитетным и вызывает доверие.

4. Уважение к своему времени

Когда вы не позволяете втягивать себя в ненужные ситуации, люди начинают ценить общение с вами еще больше.

5. Язык тела и тон голоса

Уверенная поза, спокойный голос и четкая позиция посылают сигнал уважения еще до того, как вы что-либо сказали.

Вывод

Уважение — это не дар, а результат последовательной работы над собой. Умение ценить себя, устанавливать границы и действовать уверенно превращает любого человека в личность, к мнению которой прислушиваются.

Источник

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео