Вы думаете, что мелкие бытовые привычки не имеют значения? На самом деле именно они — главные враги вашей сантехники. От привычки выливать жир в раковину до «экспериментов» с содой и уксусом — эти повторяющиеся действия медленно, но верно разрушают трубы, создавая скрытые засоры и протечки.

6 привычек, которые угробят ваши трубы

1. Выливание жира в раковину

Кулинарный жир застывает на стенках труб, уменьшая диаметр слива. Разбавление его горячей водой не спасает — остатки все равно прилипают.

Сантехники советуют: счищайте жир с тарелок в мусор, а остатки остудите перед утилизацией.

2. Свалка вещей под раковиной

Беспорядок под раковиной скрывает протечки и затрудняет их своевременное обнаружение. Даже крошечные подкапывания могут разрушить шкаф и пол.

Держите пространство чистым и легко доступным для осмотра.

3. Перегрузка измельчителя отходов

Даже безопасные продукты становятся проблемой в больших количествах. Кофейная гуща или цитрусовые корки, отправленные в измельчитель регулярно, образуют «жидкий бетон».

Следите за объемом отходов и не перегружайте измельчитель.

4. Чистка засоров содой и уксусом

Популярный «домашний лайфхак» слишком слаб для серьезных засоров. Он очищает лишь поверхность, но не удаляет жир и мусор внутри труб.

Для засоров используйте вантуз, трос или профессиональную помощь.

5. Использование слишком горячей воды

Кипяток повреждает резиновые уплотнения и вызывает медленные протечки.

Используйте горячую, но не кипящую воду, дайте чайнику постоять 5 минут после закипания.

6. Экономия средства для мытья посуды

Маленькая капля мыла не растворяет жир полностью, и он прилипает к трубам.

Используйте достаточное количество средства, чтобы образовалась видимая пена и жир легко смывался.

Итог

Сантехника не терпит мелких нарушений. Каждая из этих привычек кажется безобидной, но суммарно они создают серьезные проблемы, от глухих засоров до протечек и дорогостоящего ремонта.

Лучше изменить привычки сегодня, чем платить десятки тысяч завтра.

