Вы думаете, что мелкие бытовые привычки не имеют значения? На самом деле именно они — главные враги вашей сантехники. От привычки выливать жир в раковину до «экспериментов» с содой и уксусом — эти повторяющиеся действия медленно, но верно разрушают трубы, создавая скрытые засоры и протечки.
6 привычек, которые угробят ваши трубы
1. Выливание жира в раковину
Кулинарный жир застывает на стенках труб, уменьшая диаметр слива. Разбавление его горячей водой не спасает — остатки все равно прилипают.
Сантехники советуют: счищайте жир с тарелок в мусор, а остатки остудите перед утилизацией.
2. Свалка вещей под раковиной
Беспорядок под раковиной скрывает протечки и затрудняет их своевременное обнаружение. Даже крошечные подкапывания могут разрушить шкаф и пол.
Держите пространство чистым и легко доступным для осмотра.
3. Перегрузка измельчителя отходов
Даже безопасные продукты становятся проблемой в больших количествах. Кофейная гуща или цитрусовые корки, отправленные в измельчитель регулярно, образуют «жидкий бетон».
Следите за объемом отходов и не перегружайте измельчитель.
4. Чистка засоров содой и уксусом
Популярный «домашний лайфхак» слишком слаб для серьезных засоров. Он очищает лишь поверхность, но не удаляет жир и мусор внутри труб.
Для засоров используйте вантуз, трос или профессиональную помощь.
5. Использование слишком горячей воды
Кипяток повреждает резиновые уплотнения и вызывает медленные протечки.
Используйте горячую, но не кипящую воду, дайте чайнику постоять 5 минут после закипания.
6. Экономия средства для мытья посуды
Маленькая капля мыла не растворяет жир полностью, и он прилипает к трубам.
Используйте достаточное количество средства, чтобы образовалась видимая пена и жир легко смывался.
Итог
Сантехника не терпит мелких нарушений. Каждая из этих привычек кажется безобидной, но суммарно они создают серьезные проблемы, от глухих засоров до протечек и дорогостоящего ремонта.
Лучше изменить привычки сегодня, чем платить десятки тысяч завтра.
