В Золитуде полицейский экипаж, направлявшийся на вызов, не смог добраться до места назначения — служебный автомобиль врезался в фонарный столб. В результате происшествия потребовалась помощь другого экипажа. Повреждения получил не только автомобиль, но и объект уличного освещения.

Авария произошла на улице Александра Биезиня: машина съехала с дороги и столкнулась со столбом, освещающим тротуар. Очевидцы — прохожие и водители — начали снимать случившееся на телефоны. Сильный удар услышали и жители близлежащих домов, о чём сообщает программа «Degpunktā».

Один из местных жителей рассказал, что услышал шум, но не видел самого момента аварии. По его словам, сирены он не слышал.

На месте водитель не стал подробно объяснять обстоятельства инцидента, а его коллега рекомендовала обращаться за комментариями в отдел по связям с общественностью.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что сотрудник полиции, следовавший на вызов на служебном автомобиле с опознавательными знаками, съехал с проезжей части и врезался в осветительный столб. В результате происшествия пострадавших нет, однако было возбуждено административное производство.

По предварительной версии, автомобиль мог занести, из-за чего он отклонился от траектории движения в жилой зоне.