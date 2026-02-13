Baltijas balss logotype
В Золитуде полицейская машина встретилась со столбом. Оба пострадали 4 1306

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.02.2026
TV3
Изображение к статье: В Золитуде полицейская машина встретилась со столбом. Оба пострадали

В Золитуде полицейский экипаж, направлявшийся на вызов, не смог добраться до места назначения — служебный автомобиль врезался в фонарный столб. В результате происшествия потребовалась помощь другого экипажа. Повреждения получил не только автомобиль, но и объект уличного освещения.

Авария произошла на улице Александра Биезиня: машина съехала с дороги и столкнулась со столбом, освещающим тротуар. Очевидцы — прохожие и водители — начали снимать случившееся на телефоны. Сильный удар услышали и жители близлежащих домов, о чём сообщает программа «Degpunktā».

Один из местных жителей рассказал, что услышал шум, но не видел самого момента аварии. По его словам, сирены он не слышал.

На месте водитель не стал подробно объяснять обстоятельства инцидента, а его коллега рекомендовала обращаться за комментариями в отдел по связям с общественностью.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что сотрудник полиции, следовавший на вызов на служебном автомобиле с опознавательными знаками, съехал с проезжей части и врезался в осветительный столб. В результате происшествия пострадавших нет, однако было возбуждено административное производство.

По предварительной версии, автомобиль мог занести, из-за чего он отклонился от траектории движения в жилой зоне.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    Да со столбом стой провести беседу с пристрастием попахивает подставой , как сказала следак на стабу в спец роте у нас полицейский прав по умолчанию ,правда один потом сел на нары а второй от такой правды в петлю залез

    6
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го февраля

    столб совершил наезд на бусик, у столба взяли тест на алкоголь и выписали выписали штраф

    14
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    Т. е. у Нас полицицейские не только раскрывать преступления не умеет, нод даже и управлять транспортными средствами? Так купите им лыжи.

    16
    1
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Столб в столб.Бывает же такое .😎

    18
    2
Читать все комментарии

