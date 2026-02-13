Baltijas balss logotype
Не только для спорта: как носить худи весной 2026 0 301

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не только для спорта: как носить худи весной 2026

Весной 2026 года худи — от простого элемента спортивной одежды — всё чаще превращается в центральную деталь стильных городских и даже вечерних образов. Эксперты моды отмечают, что ключ к актуальному look — не сам худи, а умение сочетать его с более формальными вещами, создавая баланс между комфортом и элегантностью.

Гибрид спортивного и офисного гардероба

Один из заметных трендов сезона — микс расслабленного худи с классическими силуэтами верхней одежды. Например, объёмная толстовка с капюшоном отлично работает под прямое шерстяное пальто, тренч или под структурированный жакет. Важно, чтобы капюшон не конфликтовал с воротником, а низ — будь то прямые брюки, джинсы или костюмная двойка — создавал контраст между расслабленным верхом и более строгой нижней частью.

Такой подход соответствует современным рекомендациям стилистов, которые подчёркивают важность нейтральных оттенков и качественных материалов, когда худи выступает скорее как часть smart-casual композиции, а не спортивного лука.

tolstovki-zhen.jpg

Игра фактур и смелые сочетания

Другой распространённый способ обновить худи — смешивать его с кожаными вещами: кожаным пальто, бомбером или брюками. Такое сочетание фактур — мягкости хлопка и плотности кожи — визуально делает образ более дорогим и интересным. Базовая палитра — чёрный, графитовый, шоколадный, молочный — помогает избежать эффекта спортивной неформальности.

Также стилисты предлагают носить худи под оверсайз-жакеты или с юбками и платьями — от шелковых миди до трикотажных макси. В этом контраст спортивного верха и более женственного низа создаёт оригинальный образ, сочетающий удобство и модный характер.

k5qKTU.jpg

Почему это работает сегодня

Hoodi как элемент smart casual — не просто тренд, а часть более широкой модной тенденции: комфорт и индивидуальность становятся главными ориентирами гардероба, даже в ситуациях, где ранее доминировала строгость. Подобные стилистические эксперименты с сочетаниями casual и классики отражают современную эстетику гибридного стиля, который легко адаптируется под разные жизненные ситуации — от офисных дней до вечеринок и прогулок.

#мода #стиль #кожа #комфорт #гардероб #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео