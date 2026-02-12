Baltijas balss logotype
По всей стране объявлено оранжевое предупреждение 2 4676

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: По всей стране объявлено оранжевое предупреждение
ФОТО: LETA

В связи с ожидаемой в пятницу метелью синоптики объявили по всей стране, в том числе в столице, предупреждение оранжевого уровня, пишет ЛЕТА.

Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о продолжительном и сильном снегопаде и метели вступит в силу в пятницу в 8:00.

Как сообщалось ранее, рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков — ожидается умеренный или даже сильный снегопад и метель, на юго-востоке страны временами возможен также дождь и гололед. Предполагается, что самый сильный снегопад завершится в субботу утром на востоке Латвии.

На большей части страны ожидается 10–25 сантиметров свежего снега, меньше осадков выпадет на северо-западе — в Вентспилсском крае и на мысе Колка, а также в районе Салацгривы и Руйиены. Восточный, северо-восточный ветер усилится порывами до 11–16 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива — до 20 метров в секунду.

В столице в пятницу утром начнется небольшой снегопад, который днем усилится; в ночь на субботу он постепенно ослабнет.

Из-за сильного снегопада и метели часть автодорог может стать непроходимой, также местами могут быть занесены железнодорожные пути. Наиболее сложная ситуация ожидается начиная с пятницы во второй половине дня.

В пятницу небо будет затянуто плотными облаками. Минимальная температура воздуха ночью составит от -4 градусов в районе Даугавпилса до -13 градусов на севере Видземе. Во второй половине дня ожидается -4..-9 градусов, а в пятницу вечером на границе с Беларусью столбик термометра может подняться до +1 градуса.

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Антимонетарист
    13-го февраля

    Предупреждение было в 7 утра. Так разве это было предупреждение? Сколько скорых выехало после этого? Блин, тупой башкой нисколько не соображает! Скоро каждый пук политиков через эту систему начнут транслировать! А почему бы и нет? Всё должны знать своё место! Как-то тысячелетиями человечество жило без этих предупреждений, и вон сколько наладилось!

    0
    1
  • З
    Злой
    12-го февраля

    Засуньте свои предупреждения себе в одно место!

    42
    5

