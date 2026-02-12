В связи с ожидаемой в пятницу метелью синоптики объявили по всей стране, в том числе в столице, предупреждение оранжевого уровня, пишет ЛЕТА.

Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о продолжительном и сильном снегопаде и метели вступит в силу в пятницу в 8:00.

Как сообщалось ранее, рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков — ожидается умеренный или даже сильный снегопад и метель, на юго-востоке страны временами возможен также дождь и гололед. Предполагается, что самый сильный снегопад завершится в субботу утром на востоке Латвии.

На большей части страны ожидается 10–25 сантиметров свежего снега, меньше осадков выпадет на северо-западе — в Вентспилсском крае и на мысе Колка, а также в районе Салацгривы и Руйиены. Восточный, северо-восточный ветер усилится порывами до 11–16 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива — до 20 метров в секунду.

В столице в пятницу утром начнется небольшой снегопад, который днем усилится; в ночь на субботу он постепенно ослабнет.

Из-за сильного снегопада и метели часть автодорог может стать непроходимой, также местами могут быть занесены железнодорожные пути. Наиболее сложная ситуация ожидается начиная с пятницы во второй половине дня.

В пятницу небо будет затянуто плотными облаками. Минимальная температура воздуха ночью составит от -4 градусов в районе Даугавпилса до -13 градусов на севере Видземе. Во второй половине дня ожидается -4..-9 градусов, а в пятницу вечером на границе с Беларусью столбик термометра может подняться до +1 градуса.