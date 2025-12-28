Baltijas balss logotype
Неожиданно: перед встречей с Зеленским президент США заявил, что Путин хочет мира

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV

Президент США Дональд Трамп убежден, что Владимир Путин хочет установления мира, а мощные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины – являются ответом на украинские атаки в тылу РФ.

Об этом президент Трамп заявил перед началом встречи с президентом Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Он очень серьезен (относительно завершения войны)", – подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в то, что Путин хочет мира, после недавних крупных атак России против Украины.

"Украина также осуществила несколько довольно мощных атак... Я не говорю об этом в негативном ключе... Он (Путин) мне этого не говорил, но были взрывы в разных частях России. И мне кажется... я не думаю, что это пришло из Конго. Я не думаю, что это из Соединенных Штатов Америки. Это, возможно, пришло из Украины", – заявил американский президент.

Он сообщил, что "не задавал этого вопроса" во время разговора с Путиным, и, наверное, не будет этого делать.

"Они ведут войну. И мы увидим, что произойдет. Но я считаю, что это война, в которой есть две стороны, которые хотят ее завершения", – подчеркнул Трамп.

Он напомнил, что народ Украины стремится, чтобы война закончилась. Так же, по его словам, этого стремится народ России и "два лидера" (Зеленский и Путин).

"Я думаю, что мы находимся на финальных стадиях переговоров. И мы увидим... Либо война закончится, либо продлится долго. И миллионы людей будут убиты... Никто этого не хочет", – подытожил президент США.

#Украина #война #Дональд Трамп #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го декабря

    На вечерней трапезе всем подали запечёного осётра и 10 кг чёрной икры, и 200 гр сала, чтоб некоторым не было обидно.

    14
    6

