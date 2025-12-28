Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча.

Встреча команды белорусского лидера и команды Брестской области прошла накануне

На кадрах видно, что игрок команды президента под номером 68 — бывший участник белорусской сборной по хоккею Ярослав Чуприс — спиной задевает Лукашенко, и тот падает. Чуприс помогает ему встать.

Александр Лукашенко так прокомментировал свое падение: «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре».

Сообщается, что игра завершилась со счётом 5:5. Решающую шайбу забил Николай Лукашенко — сын белорусского президента.