«Бей своих, чтобы чужие боялись»: Александра Лукашенко опрокинули навзничь 4 1725

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча.

Встреча команды белорусского лидера и команды Брестской области прошла накануне

На кадрах видно, что игрок команды президента под номером 68 — бывший участник белорусской сборной по хоккею Ярослав Чуприс — спиной задевает Лукашенко, и тот падает. Чуприс помогает ему встать.

Александр Лукашенко так прокомментировал свое падение: «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре».

Сообщается, что игра завершилась со счётом 5:5. Решающую шайбу забил Николай Лукашенко — сын белорусского президента.

#хоккей #спорт #личности #события #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    сегодня выпустили особенного редактора, который жжет по заголовкам, где такого нет. Лукашенко, лидл, далее почитаете.... на самом деле уже не смешно. за паникерство была статья в свое время. и совсем не далеко до ее введения латышами. вы там обмозгуйте этот момент

    3
    1
  • АП
    Алексей Попович
    28-го декабря

    Ну все, расстреляют из миномёта 🙂

    6
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    28-го декабря

    надо назвать имя главаря банды коррупционэров на украине ! назовём его пан бандэра !

    1
    4
  • РС
    Рейн Споле
    jurijs ivanovs
    28-го декабря

    Как думаешь,пид....к Ринкевичс может на коньки встать ?

    9
    1
Читать все комментарии

