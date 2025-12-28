Baltijas balss logotype
Что натворил сильный ветер в Латвии? Спасатели разбираются с последствиями 1 2886

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что натворил сильный ветер в Латвии? Спасатели разбираются с последствиями
ФОТО: LETA

По состоянию на 8:00 в воскресенье Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 193 вызова на устранение последствий сильного ветра, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГПСС Виктория Грибусте.

ольшинство вызовов связано с поваленными деревьями - чаще всего они падали на проезжую часть, в некоторых случаях - на линии электропередач. В отдельных местах ветер сорвал конструкции и покрытия крыш.

@aivars.konutis #vējš ♬ original sound - Aivars Konutis

В Рижском регионе поступило 80 вызовов по поводу причиненных ветром разрушений, в Риге - 48, в Курземе - 36, в Земгале - 17, в Видземе - 11, в Латгале - один.

На бульваре Аспазияс в Риге, ул. Плоста в Вентспилсе и на перекрестке улиц Цериню и Иеву в Юрмале сильный ветер сорвал часть покрытия крыш зданий, а в Виесите Екабпилсского края пожарные убрали с крыши здания поваленное дерево.

В Марупе ветер повалил на проезжую часть навес автобусной остановки, а на бульваре Атмодас в Лиепае и на улице Фридриха Цандера в Риге поваленные деревья уперлись в стены жилых домов. На улице Грегора в Юрмале, перекрестке улицы Чиекуркална шкерслиния, улицах Лапсту и Аудума в Риге деревья упали на легковые автомобили.

В большинстве случаев последствия ветра устраняли спасатели ГПСС, а в 40 случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным, сообщила Грибусте.

В воскресенье утром спасатели продолжают получать вызовы от населения для устранения последствий сильного ветра.

Прошлой ночью по всей Латвии дул порывистый ветер, самые сильные порывы были зафиксированы в прибрежных районах - в порту Лиепаи скорость ветра достигала 28,4 м/с, в Вентспилсе - 27,6 м/с, в Даугавгриве - 25,9 м/с.

В первой половине дня в воскресенье сохранится северный, северо-западный ветер порывами 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с. В течение дня ветер постепенно стихнет, прогнозируют синоптики.

#погода #Латвия #ЧП #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
0

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    Главная радость в Рижской думе по коридорам летает! Деньги на очистку улиц и тротуаров от снега есть, а зимы и снега нет! Во где можно рученятами пошелестить!

    15
    1

Видео