Яйца бенедикт: что это за блюдо и как его приготовить? 0 418

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яйца бенедикт: что это за блюдо и как его приготовить?

Согласно легенде, рецепт яиц бенедикт появился в 1890-х годах в Нью-Йорке. Некий Лемюэль Бенедикт, страдая от сильного похмелья, зашел в ресторан отеля «Уолдлорф Астория» и попросил официанта предложить ему что-то необычное на завтрак. Официант передал его пожелание повару, который, находясь в хорошем настроении, создал особое блюдо из яиц, назвав его в честь гостя. Бенедикт остался в полном восторге от завтрака, что значительно улучшило его самочувствие. Существует и множество других версий появления этого рецепта, но, так или иначе, яйца бенедикт по-прежнему присутствуют в меню каждого уважаемого пятизвездочного ресторана. Убедитесь в этом сами!

 

Ингредиенты

Для подачи:
яйца – 2 шт.
вареная ветчина – 2 ломтика
хлеб зерновой – 2 куска
зелень
свежемолотый черный перец

Для соуса:
сливочное масло – 100 г
желтки – 2 шт.
лимонный сок – 2 ч. л.
соль

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Начните с приготовления яиц-пашот. Аккуратно разбейте каждое яйцо в отдельную небольшую мисочку, стараясь не повредить желток. В небольшой кастрюле или ковшике вскипятите воду (примерно на 3 см высоты).

Шаг 2

Для яиц бенедикт повторите ту же процедуру со вторым яйцом. Уменьшите огонь под кастрюлей с водой до минимального. Когда со дна начнут подниматься пузырьки, осторожно вылейте в воду первое яйцо и варите ровно одну минуту (следите за временем). Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте яйцо в горячей воде на 10 минут. Повторите процесс со вторым яйцом.

Шаг 3

Приготовьте голландский соус. Для этого нарежьте сливочное масло кубиками и растопите его в ковшике. В стальной миске смешайте венчиком желтки и лимонный сок. Установите миску с желтково-лимонной смесью над кастрюлей с несильно кипящей водой и, непрерывно взбивая, тонкой струйкой влейте растопленное масло. Взбивайте до получения густой, кремообразной массы.

Шаг 4

Подрумяньте хлеб в тостере. На каждый кусок положите ломтик ветчины. Выньте яйца-пашот шумовкой и промокните их снизу бумажным полотенцем. Выложите яйца-пашот на тосты с ветчиной и подавайте немедленно с теплым соусом.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
