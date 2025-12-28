Согласно легенде, рецепт яиц бенедикт появился в 1890-х годах в Нью-Йорке. Некий Лемюэль Бенедикт, страдая от сильного похмелья, зашел в ресторан отеля «Уолдлорф Астория» и попросил официанта предложить ему что-то необычное на завтрак. Официант передал его пожелание повару, который, находясь в хорошем настроении, создал особое блюдо из яиц, назвав его в честь гостя. Бенедикт остался в полном восторге от завтрака, что значительно улучшило его самочувствие. Существует и множество других версий появления этого рецепта, но, так или иначе, яйца бенедикт по-прежнему присутствуют в меню каждого уважаемого пятизвездочного ресторана. Убедитесь в этом сами!

Ингредиенты

Для подачи:

яйца – 2 шт.

вареная ветчина – 2 ломтика

хлеб зерновой – 2 куска

зелень

свежемолотый черный перец

Для соуса:

сливочное масло – 100 г

желтки – 2 шт.

лимонный сок – 2 ч. л.

соль

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Начните с приготовления яиц-пашот. Аккуратно разбейте каждое яйцо в отдельную небольшую мисочку, стараясь не повредить желток. В небольшой кастрюле или ковшике вскипятите воду (примерно на 3 см высоты).

Шаг 2

Для яиц бенедикт повторите ту же процедуру со вторым яйцом. Уменьшите огонь под кастрюлей с водой до минимального. Когда со дна начнут подниматься пузырьки, осторожно вылейте в воду первое яйцо и варите ровно одну минуту (следите за временем). Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте яйцо в горячей воде на 10 минут. Повторите процесс со вторым яйцом.

Шаг 3



Приготовьте голландский соус. Для этого нарежьте сливочное масло кубиками и растопите его в ковшике. В стальной миске смешайте венчиком желтки и лимонный сок. Установите миску с желтково-лимонной смесью над кастрюлей с несильно кипящей водой и, непрерывно взбивая, тонкой струйкой влейте растопленное масло. Взбивайте до получения густой, кремообразной массы.

Шаг 4



Подрумяньте хлеб в тостере. На каждый кусок положите ломтик ветчины. Выньте яйца-пашот шумовкой и промокните их снизу бумажным полотенцем. Выложите яйца-пашот на тосты с ветчиной и подавайте немедленно с теплым соусом.



