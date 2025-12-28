Baltijas balss logotype
Cильный ветер сорвал часть крыши на знаковом здании в Риге 1 2103

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Cильный ветер сорвал часть крыши на знаковом здании в Риге

Сильный ветер сорвал часть покрытия крыши на здании Латвийской художественной академии, а также повредил два декоративных башенных элемента, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью ЛХА Лаура Озола.

В настоящее время оценивается объем повреждений и стоимость ремонта, а также ведутся работы по устранению последствий и приведению здания в порядок.

Повреждения не настолько серьезны, чтобы закрывать учреждение и приостанавливать его работу. В настоящее время занятия в ЛХА не проводятся, но в январе возобновится экзаменационная сессия.

Попасть в здание академии можно только через вход со двора, поскольку центральный вход, над которым выявлены наиболее серьезные повреждения, огражден, сообщила Озола.

Как сообщалось, прошлой ночью по всей Латвии дул порывистый ветер, самые сильные порывы были зафиксированы в прибрежных районах - в порту Лиепаи скорость ветра достигала 28,4 м/с, в Вентспилсе - 27,6 м/с, в Даугавгриве - 25,9 м/с.

В первой половине дня сохраняется северный, северо-западный ветер до 15-19 м/с, на побережье - до 25 м/с, но к вечеру его порывы начнут стихать.

#ремонт #погода #ветер #Латвия #безопасность #экзамены
(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    28-го декабря

    Интересно.когда.был.ремонт?

    5
    3

