«Все расходы перенесли на потребителей»

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Все расходы перенесли на потребителей»

Экономист Банка Латвии о причинах роста цен на продукты питания.

Экономист Банка Латвии Андрей Бессонов, подводя итоги года с точки зрения инфляции, на портале Банка Латвии makroekonomika.lv особое внимание уделил именно росту цен в нашей стране на продовольствие.

"В этом году рост цен на продукты питания в Латвии стал одной из самых горячих тем как среди населения, так и в дискуссиях профессионалов. Хотя продовольственная инфляция в еврозоне стабилизируется, в Латвии она выросла в среднем на 6.6%, сделав нашу страну одним из лидеров продовольственной инфляции в еврозоне. Дискуссии в обществе и среди экспертов остаются острыми, поскольку причины продовольственной инфляции не всегда очевидны. Продукты питания не являются однородным продуктом – структура его расходов и динамика спроса существенно различаются между различными группами продуктов. Также удивляет тот факт, что продовольственная инфляция в Латвии, особенно в последние годы, отклоняется от глобальных тенденций в нескольких группах продуктов. Например, цены на молочные продукты в Латвии выросли, как и в мире, однако цены на зерновые продукты и хлеб растут в то время, когда глобальные цены на зерно уже третий год падают. Еще более выражена динамика цен на оливковое масло: В Испании и других странах Европы, где в прошлом году был хороший урожай, цены снижаются уже больше года, а в Латвии они сохраняются на высоком уровне прошлых лет. Эти примеры указывают на то, что глобальные факторы не могут объяснить ситуацию в Латвии, и в основе роста цен на продовольствие лежат внутренние причины.

Цены на продукты питания в Латвии растут быстрее, чем в других странах Европы, и для отдельных групп товаров динамика цен не совпадает с глобальными тенденциями, поэтому причины следует искать внутри страны.

Внутреннему инфляционному давлению способствуют резкий рост зарплат и высокие маржи прибыли компаний, что позволило производителям и торговцам полностью перенести затраты на потребителей.

Цены на продукты питания влияют на инфляционные ожидания населения, создавая эффекты второго тура зарплат-цен: рост цен повышает инфляционные ожидания и усиливает запросы на рост зарплат, а рост зарплат, в свою очередь, поднимает цены.

Предложенные политиками меры - такие как низкоценовая корзина и временное снижение НДС, могут помочь снизить инфляцию, если они смогут повлиять на инфляционные ожидания населения.

Поэтому важно, чтобы политические меры сейчас были особенно направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий, стимулирование конкуренции в отрасли и надзор за ней и решение проблем рынка труда".

#цены #Латвия #зарплаты #инфляция #конкуренция #НДС #мнение эксперта #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • ES
    Ella Stroika
    29-го декабря

    Эксперты дискуссируют, народ нищает. Как будто причина не на поверхности. Правительству гоубоко наплевать на свой народ, им хватает на всё. А производители и торговцы обнаглевшие хапуги.

    48
    1
  • п
    прохожий
    Ella Stroika
    29-го декабря

    Ella Stroika Вам ни так много надо ,только откройте магазинчик , И каждый день , вы будете открывать много нового .

    2
    11

