Несмотря на прозвучавшие в последние недели уходящего года "инновационные" предложения – затею зампреда Комитета по сообщению и транспорту Рижской Думы Ансиса Пуполса (Национальное объединение) про лишение бесплатного проезда в столичном общественном транспорте 6000 пенсионеров граждан России и Беларуси – можно засвидетельствовать, что в целом мигранта гоняют не по паспорту… А вполне себе по внешнему виду!

Предположим, не встреть коллега по фракции Лаурис Эренпрейсс двоих колоритных курьеров в тюрбанах и с коробками, может и не родился бы гневный его крик души: "Раньше было так, что если начинаешь работать с продуктами, надо пройти через Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС). Нужно было идти к врачам со всякими проверками. Но я не знаю, кто у этих парней семейный врач и кто этот бизнес регулирует?!"

По всей вероятности, думский деятель мог бы обратиться напрямую к своему же партийному вожаку вице-мэру Эвардсу Ратниексу, который грозил выкорчевать всех незаконных мигрантов под корень. Да только ограничилось все посиделками с полицейским начальством. Ибо все те ребятки с Южной Азии, что рассекают латвийские снега на китайских элекровеликах с дутыми колесами – по закону имеют право работать.

Можно было бы, конечно, в рамках отдельно взятого самоуправления порешать "мы запрещаем такой род услуг, как доставка еды" – и все! Хотите пообедать – добро пожаловать до ближайшего общепита. Который, между прочим, и ПВС проверить проще, да и Центру госязыка. Заодно те, кто в кафе-ресторанах будут трудиться, наверняка уж будут более-менее интегрированными жителями. Ну хотя бы из братской, сражающейся страны Восточной Европы. И заодно чудовищный объем упаковки не будет загружать мусорники.

Ну и если мы уж вспомнили про приезжих-беженцах, то вспомним и то, что в будущем году их проезд в общественном транспорте Риги только за I полугодие обойдется в 3,3 миллиона евро. Много это ли мало – сравним с общими затратами на ремонт внутриквартального асфальта в столице: 3,3 миллиона евро на весь 2026 год. А так как все "беженские" месячные билеты в Риге персонифицированы и выдаются под конкретное удостоверение, то в Департаменте внешней среды и мобильности подтверждают: да, ездят, и очень активно.

Ну а возвращаясь к теме россиян-пенсионеров с ВНЖ, приходится перенести эту душераздирающую сагу на нескончаемое наше будущее. Которое, похоже, решается не только в ЛР.