Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Итоги-2025: С чего начать борьбу с рижскими мигрантами – с паспорта, с языка или с расы 3 3134

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итоги-2025: С чего начать борьбу с рижскими мигрантами – с паспорта, с языка или с расы
ФОТО: LETA

Несмотря на прозвучавшие в последние недели уходящего года "инновационные" предложения – затею зампреда Комитета по сообщению и транспорту Рижской Думы Ансиса Пуполса (Национальное объединение) про лишение бесплатного проезда в столичном общественном транспорте 6000 пенсионеров граждан России и Беларуси – можно засвидетельствовать, что в целом мигранта гоняют не по паспорту… А вполне себе по внешнему виду!

Предположим, не встреть коллега по фракции Лаурис Эренпрейсс двоих колоритных курьеров в тюрбанах и с коробками, может и не родился бы гневный его крик души: "Раньше было так, что если начинаешь работать с продуктами, надо пройти через Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС). Нужно было идти к врачам со всякими проверками. Но я не знаю, кто у этих парней семейный врач и кто этот бизнес регулирует?!"

По всей вероятности, думский деятель мог бы обратиться напрямую к своему же партийному вожаку вице-мэру Эвардсу Ратниексу, который грозил выкорчевать всех незаконных мигрантов под корень. Да только ограничилось все посиделками с полицейским начальством. Ибо все те ребятки с Южной Азии, что рассекают латвийские снега на китайских элекровеликах с дутыми колесами – по закону имеют право работать.

Можно было бы, конечно, в рамках отдельно взятого самоуправления порешать "мы запрещаем такой род услуг, как доставка еды" – и все! Хотите пообедать – добро пожаловать до ближайшего общепита. Который, между прочим, и ПВС проверить проще, да и Центру госязыка. Заодно те, кто в кафе-ресторанах будут трудиться, наверняка уж будут более-менее интегрированными жителями. Ну хотя бы из братской, сражающейся страны Восточной Европы. И заодно чудовищный объем упаковки не будет загружать мусорники.

Ну и если мы уж вспомнили про приезжих-беженцах, то вспомним и то, что в будущем году их проезд в общественном транспорте Риги только за I полугодие обойдется в 3,3 миллиона евро. Много это ли мало – сравним с общими затратами на ремонт внутриквартального асфальта в столице: 3,3 миллиона евро на весь 2026 год. А так как все "беженские" месячные билеты в Риге персонифицированы и выдаются под конкретное удостоверение, то в Департаменте внешней среды и мобильности подтверждают: да, ездят, и очень активно.

Ну а возвращаясь к теме россиян-пенсионеров с ВНЖ, приходится перенести эту душераздирающую сагу на нескончаемое наше будущее. Которое, похоже, решается не только в ЛР.

Читайте нас также:
#пенсионеры #беженцы #интеграция #итоги года #мигранты #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
8
2
1
5
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • mk
    mihails kozlovskis
    28-го декабря

    Если так поступать ,это как в америке к неграм относились расизм в чистом виде куда мы катимся очень больно за нашу страну если наши уважаемые правители идут этим путем

    17
    2
  • П
    Процион
    28-го декабря

    Ты спорва посчитай Пуполс, сколько пользы эти ребята на самокатах приносят Латвии, бюджету, а потом сравни, сколько бюджетных денег государство отдаёт на твое содержание. Посчитал? Так вот теперь заткнись.

    43
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    да, ездят, и очень активно. -- А почему бы и нет, усевшись на шеи латышских пенсионеров и инвалидов?

    63
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео