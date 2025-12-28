Сильный ветер сохранится и в понедельник, предупредили латвийцев синоптики. Следует быть бдительными.

В понедельник в Латвии сохранится порывистый ветер, который будет сопровождаться мокрым снегом, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя в ночь на понедельник небо местами прояснится, на большей части территории страны ожидаются осадки: мокрый снег, на западе - дождь. Местами выпадет до 4 см снега.

Ночью будет дуть умеренный и умеренно-сильный западный, северо-западный ветер, в прибрежных районах - до 15-17 м/с. Температура воздуха в западных и центральных регионах составит от -1 до +4 градусов, на востоке - до -1…-6 градусов.

Днем ожидается облачная погода, во многих местах с осадками - главным образом в виде мокрого снега. Сохранится умеренный и умеренно-сильный западный, северо-западный ветер, в западных и центральных районах - до 15-19 м/с, в прибрежных районах - до 20-23 м/с.

Максимальная температура воздуха в понедельник утром составит 0…+5 градусов, но в течение дня ожидается ее понижение.

В Риге днем временами возможен мокрый снег, скорость западного, северо-западного ветра составит 15-19 м/с, во второй половине дня - до 20-22 м/с. Температура воздуха утром составит +3…+4 градуса, а в течение дня понизится до 0…+1 градуса.

