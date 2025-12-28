"Америка говорит: «Нам ничего не нужно. Мы все сами сейчас сделаем». Это болтовня со стороны Трампа. Это ложь. Это не соответствует реальности. Мы все взаимозависимы. Торговля ведется через континенты, через океаны, не только через моря", - уверяет экс-президент Латвии.

"Меня неприятно удивил тот крайне низкий уровень и в плане рационального мышления, и элементарной вежливости, соблюдения международных законов не только в одной, но и в нескольких крупных странах. Кажется, что из-за своего размера они думают, что у них вседозволенность и что можно делать все, что только захочется, – хаотично, непродуманно и не считаясь с последствиями ни для других, ни для своего народа", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.

Журналист попросил пояснить, говоря о вседозволенности, имеет ли она в виду Россию и США?

"Они стали лидерами по сюрпризам, но есть и другие в мире, о которых мы меньше знаем, потому что они находятся подальше от наших собственных интересов", - ответила экс-президент.

Продолжая критику Трампа, Вайра Вике-Фрейберга заявила, что политико-экономическое давление Трампа на Канаду только усилило Канаду, но при этом нанесло вред экономике США.