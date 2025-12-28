Baltijas balss logotype
«Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США 9 3431

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому радио, подводя итоги года в международной политике, вновь "прошлась" по действиям главы Белого дома.

"Америка говорит: «Нам ничего не нужно. Мы все сами сейчас сделаем». Это болтовня со стороны Трампа. Это ложь. Это не соответствует реальности. Мы все взаимозависимы. Торговля ведется через континенты, через океаны, не только через моря", - уверяет экс-президент Латвии.

"Меня неприятно удивил тот крайне низкий уровень и в плане рационального мышления, и элементарной вежливости, соблюдения международных законов не только в одной, но и в нескольких крупных странах. Кажется, что из-за своего размера они думают, что у них вседозволенность и что можно делать все, что только захочется, – хаотично, непродуманно и не считаясь с последствиями ни для других, ни для своего народа", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.

Журналист попросил пояснить, говоря о вседозволенности, имеет ли она в виду Россию и США?

"Они стали лидерами по сюрпризам, но есть и другие в мире, о которых мы меньше знаем, потому что они находятся подальше от наших собственных интересов", - ответила экс-президент.

Продолжая критику Трампа, Вайра Вике-Фрейберга заявила, что политико-экономическое давление Трампа на Канаду только усилило Канаду, но при этом нанесло вред экономике США.

#США #мнения #торговля #Канада #экономика #Россия #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(9)
  • ji
    jurijs ivanovs
    29-го декабря

    Вайра Вике-Фрейберга заявила, что политико-экономическое давление Трампа на Канаду только усилило Канаду, но при этом нанесло вред экономике США. правильно говорит вайра вика ! только почему она ничего не сказала про россию и путина ? надо ещё больше усилить политико -экономическое давление на россию чтобы нанести вред экономике евросоюза и ещё больше усилить россию ! латвия очень сильно выросла после отказа от российского газа и электроэнергии ! после нового года нам уже обещают большие сюрпризы ! наверное надо будет опять затянуть пояса ? СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЭРАС !

    1
    0
  • ji
    jurijs ivanovs
    29-го декабря

    Вайра Вике-Фрейберга заявила, что политико-экономическое давление Трампа на Канаду только усилило Канаду, но при этом нанесло вред экономике США. правильно говорит вайра вика ! только почему она ничего не сказала про россию и путина ? надо ещё больше усилить политико -экономическое давление на россию чтобы нанести вред экономике евросоюза и ещё больше усилить россию ! латвия очень сильно выросла после отказа от российского газа и электроэнергии ! после нового года нам уже обещают большие сюрпризы ! наверное надо будет опять затянуть пояса ? СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЭРАС !

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    канадская дунька против!

    21
    1
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    29-го декабря

    Трамп собрался закупать калийные удобрения в Белоруси. Вместо Канады.

    29
    1
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    Эта гражданка не имеет никакого юридического статуса. Это такая же старушка, как и миллион таких же в канаде. Какого УЯ этот недопортал тут с помощью канадского гражданина пытается влиять на мнение латвийского государства?

    54
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го декабря

    Старушка опять упустила прекрасную возможность промолчать. Не в первый раз...

    56
    5
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    29-го декабря

    Как и ты.

    1
    8
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го декабря

    Латаийский Байден женского рода.

    57
    5
  • JB
    Janis Berzin
    28-го декабря

    Лучше бы своим ветхим, больным мужем, которого в богадельню сдала, занималась, а не лезла со своим не нужным мнением. Назойливая, мерзкая, наглая, нацистская дармоедка из череды латышских использованных презиков. Хуже только Левит.

    128
    9
Читать все комментарии

Видео