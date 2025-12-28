Baltijas balss logotype
В новый 2026-й год Латвия войдет со снегом – синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В новый 2026-й год Латвия войдет со снегом – синоптики
ФОТО: dreamstime

Последняя неделя года в Латвии начнётся с сильных порывов ветра, однако постепенно ветер стихнет, похолодает и сформируется устойчивый снежный покров, обещает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце прошлой недели к территории Латвии приблизился обширный циклон, который принёс сильный ветер и осадки. Северо-западный и северный ветер усилился по всей стране, а самые сильные порывы были зафиксированы в порту Лиепаи — 28,4 метра в секунду (м/с) — и в Вентспилсе — 27,6 м/с. В ночь на воскресенье местами в восточных районах образовался снежный покров толщиной от одного до пяти сантиметров.

На новой неделе синоптическая ситуация существенно не изменится — погоду продолжит определять активная циклоническая деятельность. В первой половине недели в центральных и западных районах страны сохранится порывистый ветер, а почти по всей Латвии осадки будут наблюдаться всё чаще.

В эти дни в Латвию начнёт поступать более холодный воздух, температура будет постепенно снижаться, и дождь сменится снегом. В новогодний период погода будет по-зимнему холодной — во многих местах в ночь на 1 января температура опустится до −8…−13 градусов, лишь на побережье Курземе будет теплее — около −3…−5 градусов.

В последний день года небо будет облачным, однако местами между облаками появятся и солнечные лучи. Ночью во многих местах, а днём лишь местами будет идти снег. Ветер ночью сохранится слабым до умеренно сильного, местами в центральных и прибрежных районах с порывами 15–19 м/с, на морском побережье — до 21 м/с, а днём по всей стране ослабеет.

В новогоднюю ночь интенсивность осадков уменьшится, и небольшой снег ожидается лишь местами. Однако в первые дни нового года небо по-прежнему будет облачным, через Латвию пройдут новые зоны осадков, которые в большинстве районов снова принесут снег и мокрый снег, а на побережье — и дождь.

В эти дни также усилится ветер и местами станет порывистым. Хотя в первый день года температура будет по-зимнему холодной и местами на востоке воздух остынет до −10 градусов, к концу недели температура немного повысится.

#климат #погода #ветер #Латвия #температура
(1)
  • З
    Злой
    28-го декабря

    Я буду праздновать в 23:00,по латвийскому времени наша семья не празднует с 2022 года!, мы больше не слушаем латвийских политиков в 24:00, нам это не интересно, говорите что хотите!

    12
    1

