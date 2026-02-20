соль и черный молотый перец по вкусу.

Подготовьте овощи: отварите их до готовности, после чего очистите от кожуры и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Переложите нарезанные овощи в объёмную глубокую миску.

К овощам добавьте квашеную капусту и огурцы, предварительно нарезанные кубиками аналогичного размера. Затем внесите в смесь консервированную фасоль и зелёный горошек.

Приготовьте заправку: в отдельной посуде соедините зернистую горчицу, оливковое масло и винный уксус. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем отрегулируйте вкус, добавив соль и молотый чёрный перец по своему предпочтению.