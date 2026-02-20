Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всего 3 секретных ингредиента и винегрет станет гораздо вкуснее 0 459

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всего 3 секретных ингредиента и винегрет станет гораздо вкуснее

Вы удивитесь, но винегрет можно заправлять не только маслом, но и соусом с горчицей. Получится намного насыщеннее, ароматнее и вкуснее.

Список ингредиентов:

  • две средние свеклы;

  • две большие моркови;

  • четыре средние картофелины;

  • два солёных огурца;

  • 150 граммов квашеной капусты;

  • зелёный горошек;

  • половина чайной ложки кориандра;

  • одна столовая ложка горчицы в зёрнах;

  • четыре столовые оливкового масла;

  • одна столовая ложка винного уксуса;

  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  • Подготовьте овощи: отварите их до готовности, после чего очистите от кожуры и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Переложите нарезанные овощи в объёмную глубокую миску.

  • К овощам добавьте квашеную капусту и огурцы, предварительно нарезанные кубиками аналогичного размера. Затем внесите в смесь консервированную фасоль и зелёный горошек.

  • Приготовьте заправку: в отдельной посуде соедините зернистую горчицу, оливковое масло и винный уксус. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем отрегулируйте вкус, добавив соль и молотый чёрный перец по своему предпочтению.

  • Полейте салат приготовленным соусом, равномерно распределяя заправку по всем ингредиентам. Добавьте кориандр и аккуратно перемешайте блюдо.

Читайте нас также:
#кулинария #овощи #здоровое питание #вкусно #заправка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео