Вы удивитесь, но винегрет можно заправлять не только маслом, но и соусом с горчицей. Получится намного насыщеннее, ароматнее и вкуснее.
Список ингредиентов:
-
две средние свеклы;
-
две большие моркови;
-
четыре средние картофелины;
-
два солёных огурца;
-
150 граммов квашеной капусты;
-
зелёный горошек;
-
половина чайной ложки кориандра;
-
одна столовая ложка горчицы в зёрнах;
-
четыре столовые оливкового масла;
-
одна столовая ложка винного уксуса;
-
соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
-
Подготовьте овощи: отварите их до готовности, после чего очистите от кожуры и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Переложите нарезанные овощи в объёмную глубокую миску.
-
К овощам добавьте квашеную капусту и огурцы, предварительно нарезанные кубиками аналогичного размера. Затем внесите в смесь консервированную фасоль и зелёный горошек.
-
Приготовьте заправку: в отдельной посуде соедините зернистую горчицу, оливковое масло и винный уксус. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем отрегулируйте вкус, добавив соль и молотый чёрный перец по своему предпочтению.
-
Полейте салат приготовленным соусом, равномерно распределяя заправку по всем ингредиентам. Добавьте кориандр и аккуратно перемешайте блюдо.
