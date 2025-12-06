После двенадцатидневной войны минувшим летом, когда Израиль поразил в Иране сотни целей, связанных с военной инфраструктурой, атомной и оборонной промышленностью, и нейтрализовал бóльшую часть ПВО страны, Тегеран готовится к новой войне за выживание режима. Но пока Россия, давний союзник Ирана, колеблется и затягивает уже обещанные поставки Су-35 и современных комплексов ПВО, Китай выходит на первое место и становится ведущим поставщиком иранской армии.

Долгие годы Иран делал упор на развитие собственных военных технологий, максимально сокращая импорт. Отчасти это делалось из-за сложностей с закупкой иностранного вооружения, но также и из желания повысить автономность.

Отстали на два поколения

Например, в противовоздушной обороне Иран модернизировал множество американских ракетных систем и даже наладил производство отдельных российских моделей. Военно-воздушные силы опирались на ограниченные закупки в России и Китае, а также на модернизацию старых американских самолетов с помощью китайской бортовой электроники.

Но к концу 2025 года стало понятно, что этот подход себя не оправдал. Корпус стражей исламской революции (КСИР) и вооруженные силы Ирана всегда уклонялись от вопросов о возможностях иранских зенитных ракетных систем и даже приукрашивали возможности одной из новейших разработок — Bavar 373.

Один высокопоставленный офицер Корпуса недавно признал, что все иранские системы ПВО показали низкую эффективность в Двенадцатидневной войне, уступив даже устаревшим российским комплексам. Что касается ВВС, попытки Ирана разработать легкие истребители ни к чему не привели. А самолеты, разработанные в ходе программы модернизации американских самолетов 1970-х годов, при встрече с израильскими истребителями могли лишь спасаться бегством. На июнь 2025 года Иран отставал от Израиля и США почти на два поколения.

Из России неспешно

Поскольку попытки Ирана развивать собственные технологии провалились, возникла острая необходимость в закупке военной техники. В октябре Кремль намекнул, что поставки российских вооружений Ирану — следствие Двенадцатидневной войны. Однако двумя неделями ранее был опубликован слитый документ, согласно которому Россия и Иран согласовали продажу 48 истребителей Су‑35 еще в 2022 году.

Покупка Су‑35 годами анонсировалась иранскими властями — в этом плане нет ничего нового. Но впервые был назван точный объем сделки. Поставки уже должны были начаться, и иранские оборонные структуры громко жалуются на задержки, которые они связывают с желанием России сохранить отношения с Израилем. По словам источников в вооруженных силах Ирана, выполнение контракта началось еще в 2022 году. Тогда иранские пилоты и техники начали обучение в России, чтобы подготовиться к приему новых самолетов.

Иранские оборонные структуры громко жалуются на задержки, которые они связывают с желанием России сохранить отношения с Израилем.

Кроме того, Иран начал получать из России современные учебно-боевые самолеты Як‑130, что также связано с закупкой Су‑35. Однако новые боевые самолеты пока не поступили.

Теперь, по словам тех же иранских источников, российское правительство наконец согласилось начать поставки Су‑35. Сначала в Иран будет передано 24 истребителя Су‑35СЭ (часть заказа, отмененного Египтом), а в 2026–2027 годах поступят еще 24 истребителя нового производства. Россия косвенно признала свою вину за задержку, подарив Ирану, по данным источников в Тегеране, полдюжины модернизированных истребителей МиГ‑29.

Но октябрьская поставка столь малого числа этих истребителей мало что меняет в соотношении сил между Ираном и Израилем, не говоря уже о США. С точки зрения России, это жест доброй воли в адрес Ирана и своего рода заверение, что на этот раз она настроена серьезно. Возможно также, это напоминание о том, что Россия также могла бы быстро и недорого модернизировать небольшую иранскую эскадрилью МиГ‑29 до стандартов 4++ поколения.

Говоря реалистично, Иран в ближайшее время не сможет полностью заменить устаревший парк своих самолетов ни из-за стоимости, ни из-за сроков производства. Поэтому речь может идти лишь о частичной модернизации флота. Сегодня российские летчики в основном используют МиГ‑29 для продвинутой подготовки, так что это может быть еще одной причиной поставки — чтобы иранские пилоты как можно быстрее подготовились к Су‑35.

Иранцы также хотели бы получить систему ПВО С‑400 — самую современную из доступных для них вариантов. Российское руководство отрицает, что Иран обращался к ним по поводу С‑400 до Двенадцатидневной войны, но теперь этот вопрос определенно стоит на повестке дня — из-за ее большой дальности действия и способности поражать F‑35, хотя и на меньшей дистанции. Источники в КСИР сообщают, что одна батарея уже поставлена и активна в Исфахане, где находится один из важнейших ядерных объектов Ирана.

Одна батарея С-400 уже активна в Исфахане, где находится один из важнейших ядерных объектов Ирана Более крупные поставки еще не согласованы, но и не исключены. Хотя России, очевидно, нужны С‑400 для защиты собственного неба, с момента вторжения в Украину она резко увеличила производство комплексов, так что теоретически могла бы поделиться ими с Ираном. Тем не менее иранцы крайне обеспокоены неторопливым темпом переговоров.

Пекин выходит вперед

Ранее Россия была основным поставщиком современного вооружения для Ирана, в то время как Китай занимал второе место, но с большим отрывом. Однако в последние годы Иран стал импортировать военные технологии из Китая всё активнее — в частности, для модернизации систем ПВО и боевых самолетов. Из-за колебаний Кремля Китай, похоже, становится ведущим поставщиком оборонной продукции для иранской армии, поскольку более открыт к переговорам и меньше скован собственными потребностями.

Китай становится для Ирана ведущим поставщиком оборонной продукции — он более открыт к переговорам и не скован своими потребностями

Источники в Корпусе стражей исламской революции сообщают, что в июле Иран подписал контракт с Китаем на поставку систем ПВО HQ-9. Вероятно, речь идет про версию B — фактически усовершенствованную производную российского комплекса С-300. Заказ небольшой, порядка шести батарей по шесть пусковых установок каждая. Но сделка выглядит гораздо более привлекательно, чем поставка четырех российских батарей С-300, растянутая на девять лет. По срокам поставки вооружений Китаю практически нет равных, и к октябрю половина батарей достигли получателя.

По данным тех же источников в КСИР, Китай уже направил в Иран консультантов и техников, чтобы помочь с развертыванием HQ-9 и обучить расчеты, а также подготовить почву для будущих поставок истребителей J-10C. Исходя из этого, соглашение о продаже J-10C либо уже подписано, либо находится на завершающей стадии. И хотя дальность действия у J-10C меньше, чем у Су-35, в некоторых отношениях легкий истребитель более современен, особенно в части радара.

Упор на баллистику

Иранские военные уверены, что новая война не за горами. Они рассматривают ее как экзистенциальную угрозу режиму и спешат заполнить самые очевидные пробелы в обороне. Пока что, по данным источников в иранских вооруженных силах, интеграция поставленных батарей HQ-9 в национальную систему ПВО еще даже не началась. Это при том, что один из главных выводов Двенадцатидневной войны состоит в том, что у иранской системы ПВО, оснащенной огромным количеством комплексов российского, китайского, американского и местного происхождения, часто использующих совершенно разные технологии, хромает именно интеграция.

Полноценное внедрение новых систем может занять много времени, а то и вовсе не произойдет. Поставки новых систем только усугубят ситуацию, ведь на интеграцию новых моделей уйдут годы. Поэтому иранцы, похоже, отказались от создания полноценной национальной системы ПВО в ближайшем будущем. Вместо этого они стремятся повысить «цену» проникновения в свое воздушное пространство для израильтян. Вместо того чтобы использовать HQ-9 для улучшения всей системы, иранцы, по-видимому, намерены использовать их для защиты особо важных объектов.

Иранцы, похоже, отказались от создания полноценной национальной системы ПВО в ближайшем будущем.

Российская РЛС «Резонанс», имеющаяся у Ирана на вооружении (под названием Ghadir), по данным иранских военных источников, действительно способна обнаруживать израильские самолеты-«стелс». Однако у Ирана не было ни одной системы, способной поражать истребители F‑35. Теперь же с этой задачей в некоторой степени могут справиться единственная батарея С‑400 и, возможно, комплексы HQ‑9 — если это действительно версия B.

Хотя такие возможности всё еще ограничены, они увеличат риски потенциальной новой воздушной кампании для Израиля. Но при условии, что иранцам в следующий раз удастся защитить новую систему от рейдов спецподразделений.