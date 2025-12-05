Baltijas balss logotype
В каком возрасте женщины чаще всего изменяют — и почему это происходит 1 804

Lifenews
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В каком возрасте женщины чаще всего изменяют — и почему это происходит

Измена — серьёзное испытание для любых отношений. Несмотря на стереотип, что неверность чаще присуща мужчинам, женщины тоже способны искать эмоции и внимание на стороне. В разные периоды жизни причины такого поведения отличаются. Разбираемся, когда риск особенно высок и что к этому приводит.

Поиск чувств и самоидентичности

В возрасте от 18 до 25 лет девушки нередко стремятся к ярким эмоциям и новому опыту. Даже если отношения кажутся серьёзными, импульсивность, гормональные качели и желание свободы могут подтолкнуть к краткой интрижке. В этот период ещё нет устойчивого понимания ценности стабильного союза, а ответственность воспринимается абстрактно. Часто случившееся скрывается, а самой девушке сложно осознать, что это сигнал: либо она не готова к серьёзным отношениям, либо ей нужен партнёр, который соответствует её желаниям и темпераменту.

Испытание материнством и переменами

После 25–35 лет в жизнь пары приходит новый этап — рождение детей. Становится меньше сна, больше ответственности, меняется тело и самочувствие. Некоторые женщины начинают сомневаться в своей привлекательности, сталкиваются с эмоциональным выгоранием или послеродовой депрессией. В такие моменты внимание со стороны другого мужчины может восприниматься как доказательство того, что она всё ещё желанна. Чтобы предотвратить подобный сценарий, важны честные разговоры с партнёром, поддержка и совместное решение бытовых и эмоциональных проблем. При необходимости — помощь психолога.

Переосмысление жизни и возраста

После 40 лет многие женщины переживают внутренний кризис: меняется внешность, появляются новые страхи, а жизненный опыт делает взгляд на отношения более прагматичным. Иногда приключение на стороне кажется способом вернуть молодость и почувствовать всплеск эмоций. Однако нужно помнить: измена в зрелом возрасте способна разрушить отношения, которые строились десятилетиями, и нанести глубокую эмоциональную травму партнёру. Прежде чем поддаться мимолётному импульсу, стоит подумать, действительно ли краткая страсть стоит того, чтобы потерять стабильность, доверие и близость.

Источник: kleo

#семья #отношения #возраст #измена #женщины #эмоции #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Изменяют всегда!

    3
    1

