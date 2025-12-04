«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:1.
Хозяева пропустили первыми, но сумели отыграться благодаря голу Флориана Вирца на 81-й минуте.
В другой встрече «Челси» на выезде уступил «Лидсу» — 1:3.
«Челси» с 24 очками идет четвертым в таблице, «Сандерленд» на шестом месте (23 балла), «Ливерпуль» на восьмом (22), «Лидс» поднялся на 17-е (14).
Ливерпуль — Сандерленд — 1:1
Голы: 0:1 — Тальби (67). 1:1 — Вирц (81).
Лидс — Челси — 3:1
Голы: 1:0 — Бийол (6). 2:0 — Танака (43). 2:1 — Педру Нету (50). 3:1 — Калверт-Льюин (72).
Оставить комментарий