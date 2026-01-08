Латвийская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в четверг в возрасте 73 лет, сообщает Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).
Семенова была лидером команды "Рига ТТТ" с 1968 по 1987 год - 11-кратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады наций.
Она была двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы, выступая за Советский Союз. Она была первой европейкой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде в 1993 году, в Зал славы женского баскетбола в 1999 году и в Зал славы ФИБА в 2007 году.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнование родным и близким прославленной спортсменки:
– Латвию постигла ещё одна огромная утрата — ушла из жизни легенда спорта Ульяна Семёнова. Олимпийская, мировая и европейская чемпионка по баскетболу, золотая девушка баскетбола, очень сердечный и отзывчивый человек. Самые глубокие соболезнования родным Ульяны, коллегам и болельщикам.
Latviju piemeklējis vēl viens milzīgs zaudējums, mūžībā devusies sporta leģenda Uļjana Semjonova. Olimpiskā, pasaules un Eiropas basketbola zelta meitene, ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks. Visdziļākā līdzjūtība Uļas piederīgajiem, kolēģiem un līdzjutējiem. pic.twitter.com/gsKIYhXy4M— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 8, 2026
Оставить комментарий(5)