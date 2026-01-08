Семенова была лидером команды "Рига ТТТ" с 1968 по 1987 год - 11-кратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады наций.

Она была двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы, выступая за Советский Союз. Она была первой европейкой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде в 1993 году, в Зал славы женского баскетбола в 1999 году и в Зал славы ФИБА в 2007 году.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнование родным и близким прославленной спортсменки:

– Латвию постигла ещё одна огромная утрата — ушла из жизни легенда спорта Ульяна Семёнова. Олимпийская, мировая и европейская чемпионка по баскетболу, золотая девушка баскетбола, очень сердечный и отзывчивый человек. Самые глубокие соболезнования родным Ульяны, коллегам и болельщикам.