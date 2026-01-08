Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Умерла Ульяна Семенова 5 3879

Спорт
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Умерла Ульяна Семенова
ФОТО: LETA

Латвийская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в четверг в возрасте 73 лет, сообщает Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).

Семенова была лидером команды "Рига ТТТ" с 1968 по 1987 год - 11-кратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады наций.

Она была двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы, выступая за Советский Союз. Она была первой европейкой, включенной в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде в 1993 году, в Зал славы женского баскетбола в 1999 году и в Зал славы ФИБА в 2007 году.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнование родным и близким прославленной спортсменки:

– Латвию постигла ещё одна огромная утрата — ушла из жизни легенда спорта Ульяна Семёнова. Олимпийская, мировая и европейская чемпионка по баскетболу, золотая девушка баскетбола, очень сердечный и отзывчивый человек. Самые глубокие соболезнования родным Ульяны, коллегам и болельщикам.

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
16
4
2
0

Оставить комментарий

(5)
  • 9-го января

    Как ТТТ это не будет . Это так.

    9
    1
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    Просто замечательный человек, добро которого знают не понаслышке. Несметное количество людей по всему миру знают эту имя и фамилию. К сожалению, латвийские упыри так и не нашли средств на поддержание человека, посвятившего латвии всю жизнь. Ульяна постоянно сталкивалась с безразличием властей. Им не жалко средств на мифическую украину, но на своих выдающихся людей - параллельно. Спи спокойно, Ульяна. Мы будем помнить тебя! А всем, кто хочет выступать под флагом этой страны - нужно крепко задуматься и изучить биографию такого великого человека, как Ульяна Семенова!

    62
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    Светлая память великому человеку.

    46
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го января

    Светлая память !

    49
    1
  • РС
    Рейн Споле
    8-го января

    Лучшая центровая советского и мирового баскетбола. Спасибо за твою игру Ульяна.

    68
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Барселона» разнесла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании, где ждет кого-то из Мадрида
Изображение к статье: Ушел из жизни легендарный вратарь, единственный в НХЛ, который провел больше 500 матчей подряд
Изображение к статье: Названы лучшие спортсмены Латвии 2025 года
Изображение к статье: Правда ли, что появился новый вид спорта – верблюжьи скачки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео