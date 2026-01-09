Американская компания Reflect Orbital планирует создать созвездие из 4000 гигантских зеркал на низкой околоземной орбите, чтобы «продавать солнечный свет» ночью. Запуск первого аппарата намечен на начало 2026 года. Однако эксперты считают этот план крайне непрактичным и даже опасным для жизни людей.

Опасения по поводу все более разрастающейся группировки околоземных спутников и последствий, к которым могут привести новые запуски, в последнее время стали звучать с тревожной частотой. Так, например, они уже начинают мешать астрономическим наблюдениям, а риски масштабных аварий растут с невероятной скоростью.

Однако вскоре должен появиться новый тип спутников, которые будут намеренно направлять солнечный свет на поверхность Земли ночью.

Ранее американский стартап Reflect Orbital объявил о планах создать созвездие из 4000 гигантских зеркал на низкой околоземной орбите, чтобы «продавать солнечный свет» клиентам ночью. Они будут иметь размеры примерно от десяти до 55 м по стороне. Прототип зеркала под названием Earendil-1 длиной около 18 м может быть запущен уже в апреле 2026 года, согласно заявке компании в Федеральную комиссию США по связи (FCC). Но у него был и советский предшественник.

Что случилось с проектом «Знамя»?

Он появился еще в конце 1980-х как часть работы по развитию солнечных парусов — конструкций, использующих давление солнечного излучения для движения космических аппаратов. Позднее, правда, технологию переориентировали на земные нужды: освещение удаленных районов, помощь в чрезвычайных ситуациях и экономию энергии. Ключевой фигурой проекта по работе с космическими зеркалами был выдающийся конструктор Владимир Сыромятников. По его мнению, они могли бы осветить поля Сибири, позволив выращивать круглосуточный урожай, или помочь спасателям в зонах бедствий, где электричество недоступно.

Всего было два эксперимента — успешный «Знамя 2» и провалившийся «Знамя 2,5».

В первом случае солнечное зеркало 20-метровой ширины было запущено на борту «Прогресс М-15» с космодрома Байконур 27 октября 1992 года. Отражатель был успешно развернут 4 февраля 1993 года. Он создал яркое пятно (восемь километров в ширину), которое прошло Европу из южной Франции в Западную Россию. Оно имело светимость, примерно эквивалентную полной Луне. Эксперимент длился около пяти часов. После этого аппарат был сброшен с орбиты и сгорел в атмосфере над Канадой. Эксперимент был объявлен технически успешным, хотя и там были определенные проблемы. Например, отраженный свет оказался намного слабее ожидаемого и слишком рассеянным, чтобы осветить большую площадь на Земле.

Тем не менее успех первого теста вдохновил на доработки. Новое зеркало должно было восприниматься с Земли как пять-десять полных Лун по яркости и образовывать след примерно семь километров в диаметре. Однако он потерпел неудачу: 4 февраля 1999 года эксперимент досрочно прекратили из-за ошибки в автоматической программе управления транспортным кораблем. В итоге «Прогресс М-40» был спущен с орбиты и затоплен в океане вместе с отражателем.

Планировался и третий проект «Знамя 3», но неудача с предыдущим экспериментом привела к его отмене и сворачиванию программы: бюджет иссяк, а интерес инвесторов угас.

Зеркальные спутники: для чего?

Reflect Orbital планирует запустить тысячи спутников с отражающими панелями — по сути, гигантскими космическими зеркалами — на низкую околоземную орбиту, чтобы перенаправлять солнечный свет на ночную сторону планеты.

Его, по заявлению компании, можно будет использовать для питания солнечных электростанций, помощи в поисково-спасательных операциях и даже для борьбы с сезонной депрессией якобы за счет продления светового дня. Reflect Orbital уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на получение лицензии. Свой первый спутник она намерена запустить уже в начале 2026 года, направляя солнечный свет на десять точек в рамках стартового «мирового тура». В дальнейшем компания планирует вывести на орбиту тысячи аппаратов, оснащенных зеркалами размером в десятки метров, чтобы отражать свет на Землю для «удаленных операций, обороны, гражданской инфраструктуры и выработки энергии».

Однако эксперты считают этот план крайне непрактичным и не рекомендованным к реализации. Более того, по их мнению, это может представлять реальную опасность для жизни людей.

Что не так с новым проектом? Свет на несколько минут

Согласно заявлению Reflect Orbital, к 2030 году компания обеспечит такое покрытие спутниками, которое позволит направлять на солнечные электростанции на Земле до 200 ватт на квадратный метр — уровень освещенности, сопоставимый с сумерками на рассвете и закате. Однако, обращает внимание New Scientist, согласно техническим характеристикам первого спутника, указанным в документах, поданных в FCC, объем полезного света, достигающего поверхности Земли, будет значительно меньше.

Так, Джон Барентайн из компании Dark Sky Consulting, а также астрономы из Американского астрономического общества использовали данные из заявки Reflect Orbital, чтобы рассчитать, какую мощность сможет получить солнечная энергетика на Земле.

«Для одного отражателя количество света, достигающего поверхности, катастрофически недостаточно для питания солнечных электростанций», — говорит он, указывая, что уровень освещенности будет эквивалентен примерно четырем полным Лунам, что на большой площади практически не даст ощутимой выработки электроэнергии. Ранее доцент кафедры астрономии при Университете Монаша Майкл Браун и его коллега из Лейденского университета Мэттью Кенворти, оценивая, насколько ярким будет отраженный свет, отметили, что для одного аппарата с зеркалом 54 м он будет в 15 000 раз слабее полуденного солнца. А чтобы отвечать заявленным планам компании по уровню освещенности (20% солнечного света), потребуется 3000 таких спутников, и это огромное количество для освещения всего одного региона.

«Еще одна проблема: спутники на высоте 625 км движутся со скоростью 7,5 км/с. Таким образом, спутник будет находиться в пределах 1000 км от точки на Земле не более 3,5 минут. То есть 3000 спутников дадут только несколько минут освещения. Чтобы обеспечить хотя бы час, потребуется еще тысячи», — говорят эксперты. Специалист по космической этике из Университета Дарема Фиона Томсон в беседе с LiveScience назвала идею технически «дефективной».

«Маловероятно, что она воплотится в жизнь из-за сложности инженерного исполнения и работы на загруженных орбитах», — отметила она.

Разрушительное световое загрязнение

Могут ли зеркальные спутники быть практичным способом получать дешевую солнечную энергию ночью? Вероятно, нет, говорят эксперты. А вот производить разрушительное световое загрязнение — абсолютно точно.

«Даже тестовый спутник будет иногда ярче полного месяца. Созвездие таких зеркал станет катастрофой для астрономии и опасно для астрономов: поверхность каждого зеркала может быть почти такой же яркой, как Солнце, с риском постоянного повреждения глаз», — предупредили Браун и Кенворти.

Об этом говорят и другие специалисты. Джон Барентайн сослался на исследования по безопасности зрения, проведенные физиком Джеймсом Лафрамбуазом и профессором оптометрии Ральфом Чу, в которых предупреждается, что столь крупные спутники, отражающие солнечный свет, действительно могут повреждать зрение, пишет SkyAndTelescope.

Кроме того, это осложнит изучение звезд, так как появятся тысячи новых ярких объектов, мчащихся по небу.

Влияние на животных и человека

Исследования также показали, что световое загрязнение воздействует на поведение животных и растений. Астроном из Университета Алабамы в Бирмингеме Мишель Вутен указывает, что уже привычные формы светового загрязнения — от домов, транспорта и промышленных объектов — влияет на птиц. Свет, направляемый с орбиты, окажет тот же дезориентирующий эффект, что и городское освещение, на миграцию птиц и может привести к их гибели.

Но и это не все. Учитывая то, что зеркало может быть повернуто в любое место на Земле без предупреждения, избежать его воздействия невозможно. Вспышки света могут отвлекать пилотов при взлете или посадке, создавая опасные ситуации, сопряженные с риском для жизни людей.

«Одна маленькая компания в Калифорнии может с несколькими миллионами долларов и разрешением одного федерального агентства изменить ночное небо для всего мира. Это ужасно», — говорит астроном из Университета Реджайны Саманта Лоулер.