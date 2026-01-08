Baltijas balss logotype
Ушел из жизни легендарный вратарь, единственный в НХЛ, который провел больше 500 матчей подряд 0 1390

Спорт
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ушел из жизни легендарный вратарь, единственный в НХЛ, который провел больше 500 матчей подряд

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл скончался на 95-м году жизни.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище «Мистер голкипер», он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», — сказал комиссионер НХЛ Гари Беттмэн.

На протяжении карьеры Холл выступал в НХЛ за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Вместе с «Чикаго» голкипер стал обладателем Кубка Стэнли (1961), трижды получал «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Он является единственным вратарем в истории лиги, который провел более 500 матчей подряд (502 в регулярных чемпионатах и 552 с учетом плей-офф). Холл также был удостоен приза «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф) в 1968 году в качестве вратаря «Сент-Луиса». Голкипер 13 раз участвовал в Матчах звезд НХЛ.

В 1975 году Гленна Холла приняли в Зал хоккейной славы, а первый номер, под которым голкипер выступал за «Чикаго», навечно изъят из обращения клуба.

#хоккей #НХЛ #спорт #награды #память #карьера
Оставить комментарий

