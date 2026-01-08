Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Барселона» разнесла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании, где ждет кого-то из Мадрида 0 145

Спорт
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Барселона» разнесла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании, где ждет кого-то из Мадрида

«Барселона» дома разгромила «Атлетик» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 5:0.

Встреча прошла в Саудовской Аравии, дублем отметился Рафинья, по мячу забили Ферран Торрес, Фермин Лопес и Руни Барджи.

В финале «сине-гранатовые» сразятся с победителем мадридского дерби «Атлетико» — «Реал».

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТИК — 5:0

ДЖЕДДА. «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Эскудерос (Испания).

БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия — Кубарси, Э.Гарсия, Бальде (Мартин, 64), Кунде, Педри (Ямаль, 72), де Йонг (Берналь, 64), Рафинья (Рэшфорд, 65), Фермин Лопес, Барджи (Ольмо, 72), Торрес.

АТЛЕТИК: Симон — Вивиан, Паредес, Бойро (Лекуэ, 57), Аресо, Хаурегисар, Рего (Санчес, 61), Сансет (Руис де Галаррета, 54), Наварро (Гомес, 54), Беренгер, Иньяки Уильямс (Гурусета, 54).

ГОЛЫ: 1:0 — Торрес (22). 2:0 — Фермин Лопес (30). 3:0 — Барджи (34). 4:0 — Рафинья (38). 5:0 — Рафинья (52).

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как знаменитый Тайгер Вудс пережил сексоголизм, таблетки и благословение Трампа
Изображение к статье: Ушел из жизни легендарный вратарь, единственный в НХЛ, который провел больше 500 матчей подряд
Изображение к статье: Названы лучшие спортсмены Латвии 2025 года
Изображение к статье: Правда ли, что появился новый вид спорта – верблюжьи скачки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео