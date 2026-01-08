«Барселона» дома разгромила «Атлетик» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 5:0.
Встреча прошла в Саудовской Аравии, дублем отметился Рафинья, по мячу забили Ферран Торрес, Фермин Лопес и Руни Барджи.
В финале «сине-гранатовые» сразятся с победителем мадридского дерби «Атлетико» — «Реал».
БАРСЕЛОНА — АТЛЕТИК — 5:0
ДЖЕДДА. «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 22.00.
СУДЬЯ: Эскудерос (Испания).
БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия — Кубарси, Э.Гарсия, Бальде (Мартин, 64), Кунде, Педри (Ямаль, 72), де Йонг (Берналь, 64), Рафинья (Рэшфорд, 65), Фермин Лопес, Барджи (Ольмо, 72), Торрес.
АТЛЕТИК: Симон — Вивиан, Паредес, Бойро (Лекуэ, 57), Аресо, Хаурегисар, Рего (Санчес, 61), Сансет (Руис де Галаррета, 54), Наварро (Гомес, 54), Беренгер, Иньяки Уильямс (Гурусета, 54).
ГОЛЫ: 1:0 — Торрес (22). 2:0 — Фермин Лопес (30). 3:0 — Барджи (34). 4:0 — Рафинья (38). 5:0 — Рафинья (52).
