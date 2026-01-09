Судьба этих статуй разворачивалась как подлинная драма. Первоначально они выполняли роль стражей при входе в поминальный храм Аменхотепа III — грандиозное культовое сооружение древности, считавшееся самым роскошным и масштабным в своем роде и превосходившее даже знаменитый Карнак. Однако мощное землетрясение 27 года до нашей эры обратило храм в руины, а в северном колоссе образовалась глубокая трещина. Именно тогда возникла легенда о «поющем камне»: из-за температурных перепадов на рассвете статуя издавала тонкий звук, похожий на свист или стон, который античные греки воспринимали как приветствие героя Мемнона своей матери — богине утренней зари Эос. Даже после того как в 199 году нашей эры по приказу римского императора Септимия Севера трещину заделали и колосс «умолк», интерес к этим памятникам не исчез.

Современный этап реставрации под руководством доктора Хуриг Сурузян стал самым масштабным в истории памятника. Реставраторам пришлось столкнуться с серьезными проблемами: повышенным уровнем грунтовых вод, разрушительным воздействием солей и интенсивной эрозией камня. В процессе работ специалисты не только укрепили основание 18-метровых гигантов, но и обнаружили многочисленные фрагменты других статуй, долгие века скрытые под землей. Среди находок оказались части стел, изображения божеств и изящные сфинксы, некогда украшавшие храмовые аллеи. Каждый элемент — от многотонных блоков до мельчайших декоративных деталей — занял свое место в этой огромной исторической мозаике.

Министерство туризма и древностей Египта отмечает исключительную ценность проекта для сохранения мирового наследия. Очистка камня от вековых наслоений грязи и копоти позволила вновь разглядеть тонкую резьбу на тронах фараона с изображениями бога Нила Хапи, олицетворяющего единство Верхнего и Нижнего Египта. Сегодня обновленные колоссы выступают не просто молчаливыми свидетелями величия XVIII династии, но и символом победы человеческого упорства над разрушительной силой времени. В лучах заходящего солнца их величественные силуэты вновь напоминают о том, что подлинное искусство способно пережить империи, землетрясения и забвение, оставаясь вечной опорой человеческой памяти в постоянно меняющемся мире.