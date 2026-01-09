Экс-президент и действующий зампред Совбеза РФ РФ Дмитрий Медведев предрек проблемы у России из-за действий США в начале 2026 года.
«Год начался бурно», — написал зампред Совбеза РФ. По его словам, это связано сразу с несколькими яркими событиями. Прежде всего начало 2026 года, считает Медведев, запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Также Медведев предрек проблемы у России. Так, начало 2026 года ознаменовалось возможным введением новых антироссийских санкций, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, и захватом российского танкера, отметил он. «Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам», — выразил недовольство Медведев. Забыв традиционно упомянуть о том, что Россия в марте 2022 года начала войну в Украине без предупреждения, без консультаций с соседними странами и не вынося вопрос на обсуждение в ООН.
Читайте по теме: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат
Оставить комментарий(1)