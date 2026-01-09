Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Бедлам!» Медведев предрек проблемы у России из-за действий США 1 1042

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Бедлам!» Медведев предрек проблемы у России из-за действий США
ФОТО: Youtube

Экс-президент и действующий зампред Совбеза РФ РФ Дмитрий Медведев предрек проблемы у России из-за действий США в начале 2026 года.

«Год начался бурно», — написал зампред Совбеза РФ. По его словам, это связано сразу с несколькими яркими событиями. Прежде всего начало 2026 года, считает Медведев, запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также Медведев предрек проблемы у России. Так, начало 2026 года ознаменовалось возможным введением новых антироссийских санкций, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, и захватом российского танкера, отметил он. «Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам», — выразил недовольство Медведев. Забыв традиционно упомянуть о том, что Россия в марте 2022 года начала войну в Украине без предупреждения, без консультаций с соседними странами и не вынося вопрос на обсуждение в ООН.

Читайте по теме: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

Читайте нас также:
#США #санкции #Венесуэла #новости #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го января

    Уж поверьте ,Давид Ааранович Мендель и другой русский мир в России не пострадает и не будет страдать при любых санкциях,чего не скажешь об остальном населении России ,как и говорил Жириновский. Не пострадает и община Берл Лазара,где никто не работает,имеют по 5 детей и живут припеваюче за счёт бюджета РФ.Путин же Добрый,да и премию хочет получить как Трамп от Израиля.

    А так можно было?😀

    2
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая война на пороге? Трамп дал пугающий сигнал одной исламской стране
Изображение к статье: Мужику нужно быть самураем. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за ударов России 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео