«Год начался бурно», — написал зампред Совбеза РФ. По его словам, это связано сразу с несколькими яркими событиями. Прежде всего начало 2026 года, считает Медведев, запомнится похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также Медведев предрек проблемы у России. Так, начало 2026 года ознаменовалось возможным введением новых антироссийских санкций, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, и захватом российского танкера, отметил он. «Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам», — выразил недовольство Медведев. Забыв традиционно упомянуть о том, что Россия в марте 2022 года начала войну в Украине без предупреждения, без консультаций с соседними странами и не вынося вопрос на обсуждение в ООН.

