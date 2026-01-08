Легендарный Тайгер Вудс только что отпраздновал полувековой юбилей. Гольфист успел отличиться и в спорте, и за его пределами. Брал 15 мэйджоров, становился самым богатым атлетом мира, но при этом попадал в громкие скандалы: лечился от сексоголизма и перебарщивал с таблетками, дабы заглушить боль от многочисленных операций.

Сейчас он больше лечится, нежели играет. Зато ведёт счастливую личную жизнь в паре с бывшей невесткой Трампа – Ванессой. А «Forbes» оценивает состояние Вудса в € 1,3 млрд.

Достижения Тайгера Вудса в гольфе

Нынешний 2026-й — это 30-й год для в Тайгера профессиональном спорте. В 1996-м Вудс начал свою карьеру, и прямо на старте подписался с «Nike». За год взлетел на вершину мирового рейтинга, в 1997-м взял первый мэйджор, а в 2000-2001-м оформил знаменитый «Tiger Slam» – выиграл все 4 больших турнира подряд. Это достижение до сих пор никому не покорилось.

Более 10 лет он оставался первым гольфистом мира. Тайгер купался в лучах славы, жирных контрактах и рекордах. Помимо лидерства в гольфе в 2002-м он стал самым богатым спортсменом мира и удерживал первенство более 10 лет. В 2022-м Вудс официально стал миллиардером.

На его счету 15 побед на мэйджорах. Последняя случилась в 2019-м году. И была результатом преодоления множества скандалов, которые начали преследовать Тайгера в 2009-м.

Скандал с женой

Тайгер Вудс считался примерным мужем и отцом. В браке с Элин Нордегрен у него родилось два ребёнка. Но в 2009-м случился мощнейший скандал. Гольфисту стоило знать, насколько страшны бывают женщины в гневе…

Жена узнала о переписке Вудса с любовницей и закатила истерику, набросившись на изменника и впившись ногтями в его лицо. Тот харассмент не стерпел, выбежал на улицу и сел в машину, пока Элин гналась за ним с клюшкой от гольфа.

Побег, правда, не удался. Вудс не справился с управлением и влетел в дерево, по пути сбив пожарный гидрант и соседский забор. Жена вдовесок разбила заднее стекло машины, подтвердив победу в супружеском поединке.

Но самое страшное ждало Тайгера впереди.

Измена гольфиста оказалась не разовой акцией. Ловелас втайне крутил романы более чем с сотней девушек, спал с проститутками, устраивал масштабные оргии. В общем, ни в чём в себе не отказывал. Скандал превратился в реалити-шоу, где всё новые и новые любовницы последовательно закапывали блестящую карьеру Вудса. Гольфисту даже пришлось созвать пресс-конференцию, где он извинился перед женой и объявил о приостановлении карьеры, чтобы наладить личную жизнь.

Было бы, что налаживать после такого. Конечно, брак вскоре распался, а Вудс остался должен бывшей жене € 100 млн. На этом пути их не разошлись. За детьми Тайгер и Элин стараются заботиться вместе. Но осадочек, как говорится, остался.

Вудсу даже пришлось проработать свою проблему и полечиться от сексоголизма. Беспорядочные половые связи прекратились, но Тайгер всё равно погрузился в глубокую депрессию. Слово «репутация» в контексте Вудса можно было больше не употреблять. От него ушли все спонсоры, благодаря которым он становился богатейшим спортсменом мира. Остался лишь «Nike».

Первая победа на мэйджоре после кошмара в личной жизни случится аж в 2019-м году. В честь триумфа Дональд Трамп устроил Вудсу торжественный приём в Белом Доме.

Как Вудс мучался от травм

После громких скандалов Тайгер ещё и начал мучаться от постоянных травм.

С 2014-го года у него было целых семь операций на спину. Беспокоило и колено. Ему прописали таблетки, чтобы справляться с болью. Чтобы минимизировать последствия повреждений и вернуть нормальный сон, он перебарщивал с дозами. В 2017-м году под влиянием препаратов он уснул прямо за рулём, а когда очнулся, какое-то время оставался невменяемым.

В 2021-м Вудс попал в аварию и чудом остался жив. Он ехал с повышенной скоростью, не вписался в поворот и вылетел под откос. Машина перевернулась, а Тайгер даже не мог выбраться из неё самостоятельно. Пришлось помогать спецработникам.

Гольфист перенёс сложнейшую операцию и вновь вернулся в гольф. В 2025-м он перенёс 7-ю операцию на спине, в марте этого же года ложился под нож после разрыва ахиллова сухожилия.

И всё равно возрастная легенда карьеру пока завершать не планирует. В 2024-м в заявлении об окончании многолетнего сотрудничества с «Nike» Вудс дал понять, что не собирается останавливаться. После травм в 2025-м также звучали лишь слова о реабилитации и намерениях вернуться.

С кем встречается Тайгер Вудс

Сейчас возлюбленной гольфиста является Ванесса Трамп – бывшая невестка Дональда Трампа.

Она была замужем за сыном президента США, в браке у них родилось пятеро детей. Союз распался в 2018-м. Теперь Ванесса встречается с Вудсом.

Трампу о своём романе Вудс поведал лично. Выбор президент поддержал: «Тайгер, это очень хорошо. Я очень рад за вас обоих».

Гольфист без ума от возлюбленной: «Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом со мной! Мы с нетерпением ждём нашего совместного путешествия по жизни. В это время мы были бы признательны за уединение для всех, кто близок нашим сердцам».