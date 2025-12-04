Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о Финалиссиме. Он не собирается принимать участие в этом матче.

В 2026 году должна состояться Финалиссима. Это турнир из одного матча, в котором встречаются действующий чемпион Европы и действующий обладатель Кубка Америки. В 2026 году между собой должны сыграть сборная Испании и сборная Аргентины.

«Нет, если честно, то нет. Даже не подтверждено, будет ли она проводиться. Они даже не знают, состоится ли она. Но, честно говоря, наличие предсезонной подготовки в середине сезона изменит для меня всё», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на ESPN.

Напомним, в прошлый раз сборная Аргентины выиграла Финалиссиму, обыграв сборную Италии с минимальным счётом.