Лучший город для пеших прогулок в 2026 году — и это не Париж и не Рим 0 150

Люблю!
Дата публикации: 06.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Лучший город для пеших прогулок в 2026 году — и это не Париж и не Рим

Прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут.

Немало туристов предпочитают изучать новые города на своих ногах, а потому при выборе следующего места для путешествия они обращают внимание на то, насколько там удобно ходить пешком. Туристическая платформа Skyscanner представила список из 10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году.

Кордова – лучший город мира для пеших туристов

Возглавил рейтинг старинный испанский город Кордова.

"Расположенный в самом сердце Андалусии, Кордова – прекрасный город для пеших прогулок. Будучи важным римским городом и крупным исламским центром в Средние века, Кордова наиболее известна своей невероятной мечетью – Ла-Мескитой. Исторический Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, идеально подходит для пеших прогулок по его извилистым улочкам. Среди других достопримечательностей – Паласио-де-Виана, Ла-Худерия и Алькасар-де-лос-Рейес-Кристианос", – пишут авторы списка.

При этом они отмечают, что прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут, а в целом в городе и его окрестностях проложено 29 пешеходных маршрутов.

10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году

Кордова, Испания.

Нагасаки, Япония.

Хиросима, Япония.

Реджо-ди-Калабрия, Италия.

Монте-Карло, Монако.

Тарту, Эстония.

Бурса, Турция.

Больцано, Италия.

Сараево, Босния и Герцеговина.

Виктория, Канада.

#история #туризм #путешествия #культура #рейтинг #города
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео