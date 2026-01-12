Мы все знаем этот утренний ритуал: глаза еще не открылись, мысли не собрались, а рука уже нащупывает кофемашину. Но чем дальше наука изучает влияние кофе на организм после пробуждения, тем яснее становится: именно утренний кофе — не самый хороший союзник. Не обязательно бросать его навсегда, но пересмотреть время и ритуал — идея, которую ваша нервная система точно оценит. Нутрициолог Елена Мухина рассказала о причинах, почему утренний кофе стоит отменить, и чем заменить его без потери удовольствия.

Кортизол и кофе — несовместимая пара

Утром организм сам поднимает уровень кортизола, чтобы вы проснулись и вошли в бодрость. Кофеин, добавленный к уже высокому кортизолу, делает скачок еще резче. «Отсюда дрожь, тревога, ощущение нервозности. Со временем это расшатывает нервную систему и снижает естественную бодрость. Гораздо лучше позволить телу проснуться самостоятельно в течение часа — а потом подключать кофе, если хочется», — говорит эксперт по здоровому питанию.

Кофе на голодный желудок ухудшает пищеварение

Кофеин стимулирует выработку желудочного сока. Если в желудке пусто, кислота начинает раздражать слизистую, что ведет к изжоге, вздутию и чувству тяжести в течение дня. Особенно это касается людей с проблемами ЖКТ — у них реакция ярче. Лучше сначала выпить воду и перекусить чем-то легким, а кофе переместить ближе ко второму завтраку.

Утренний кофе усиливает привыкание и снижает его эффект

Когда организм просыпается под кофе, а не сам, он перестает воспринимать кофеин как стимулятор. «Становится нужна большая доза, потом еще. А бодрость от него все слабее. Если перенести кофе на позднее утро или даже обед, чувствительность рецепторов постепенно восстанавливается. И та самая божественная первая чашка снова будет радовать», — подчеркивает врач.

Кофе может ухудшать качество сна — даже утром

Кофеин выводится дольше, чем кажется: у большинства людей спустя 8-10 часов в крови остается существенная часть принятой дозы. Если вы пьете утром большой латте, а днем еще пару чашек, совокупный эффект догоняет к вечеру. Из-за этого будет поверхностный сон, пробуждения среди ночи, невозможность уснуть вовремя. Уменьшение количества чашек реально улучшает ночной отдых.

Утренний кофе усиливает скачки сахара и аппетит

Кофеин повышает уровень адреналина, а тот — уровень сахара в крови. Итог: резкий подъем энергии, а затем такой же резкий откат. Это вызывает тягу к сладкому, импульсивные перекусы и ощущение истощения к середине дня. Особенно это заметно у женщин — у них гормональный ответ сильнее. Стабильность возвращается, когда кофе не открывает день, а становится лишь его приятным дополнением.

Чем заменить утренний кофе

— Теплая вода с лимоном или просто теплая вода — запускает пищеварение, мягко будит организм, не создавая скачков кортизола.

— Матча без сахара. Содержит L-теанин, который сглаживает воздействие кофеина. Дает бодрость без нервозности.

— «Золотое молоко» (куркума и молоко растительное) — это антиоксиданты, мягкая энергия и поддержка иммунитета.

— Цикорий — обладает кофейным вкусом, но не содержит кофеина и улучшает микробиом.

— Имбирный чай или вода с имбирем — известен усилением кровообращения, а еще — дарит легкую бодрость и приятное тепло для организма.