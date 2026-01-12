Baltijas balss logotype
«Он для Латвии - больше, чем композитор» - Ринкевич поздравил Раймонда Паулса 15 2626

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Он для Латвии - больше, чем композитор» - Ринкевич поздравил Раймонда Паулса

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал поздравление маэстро Раймонду Паулсу, которому 12 января исполнилось 90 лет.

"Раймонд Паулс для Латвии — больше, чем композитор. Раймонд Паулс — чудо. Потому что ему удается. У Маэстро есть удивительная способность необычным образом достучаться до каждого слушателя. И всегда нас удивлять. Маэстро делает Латвию Латвией, потому что его музыка научила всю Латвию чувствовать: радоваться, гордиться, злиться, растрогаться и по-настоящему грустить. Раймонд Паулс создал не только саундтрек наших жизней. Кажется, музыка Раймонда Паулса всегда была и всегда будет. Как восход на востоке и закат на западе.

Раймонд Паулс всегда — мужчина в лучших годах. И сегодня вдруг и неожиданно этим годам — 90. Так хочется пожелать себе и всем нам разных качеств Раймонда Паулса — удивительной работоспособности и радости творчества, а также умения посмеяться, но не высмеять. Но сегодня день рождения Маэстро, поэтому пожелания адресованы ему. Желаю, чтобы здоровье и жизнелюбие не мешали друг другу! Пусть добрые пожелания скорее радуют, чем утомляют! И пусть удается просто делать то, чего больше всего хочется. Мужчины в лучших годах могут себе это позволить!", - написал Эдгар Ринкевич.

#Латвия #культура #музыка #Раймонд Паулс #юбилей #композитор #поздравление #творчество #Эдгар Ринкевич
Оставить комментарий

(15)
  • Лк
    Летучий корабль
    12-го января

    Хоть этого человека не забудьте, правители Латвии. А то... Помним. Недавно умершая Ульяна Семёнова, Вия Артмане. Ещё была одна известная старая художница. По этим - асфальтовым катком прокатились. У нас есть улицы с именем этих людей? Но есть улица Дудаева. Молодцы, правители Латвии. Слуги Народа. Хоть бы чёрт вас всех подобрал в своё место.

    41
    3
  • lo gos
    lo gos
    12-го января

    министр культуры Латвии Раймонд Паулс «убил» Рижский Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)

    27
    2
  • П
    Процион
    lo gos
    12-го января

    И это — самое выдающееся деяние так называемого маэстра. Был бы он не такой древний, я бы наградил его достойными эпитетами, но в 90 лет это уже теряет смысл, да и негуманно.

    14
    2
  • Nao
    Not an offical
    12-го января

    Думаю, что 99% латвийцев рады, что Маэстро жив и здоров в этот свой высокий юбилей. Человек с большой буквы - талантливый, мудрый, честный и сильный духом. ПОЗДРАВЛЯЕМ! Многие лета!

    54
    5
  • П
    Процион
    Not an offical
    12-го января

    «Человек с большой буквы - талантливый, мудрый, честный и сильный духом». Да-да, очень честный и мудрый. В 1992 году он сочинил величайшее музыкальное творение своей жизни — приказ о ликвидации Рижского ТЮЗа. Здание театра в Риге на ул. Лачплеша 37 он отдал баптистам, за что получил от них личный магарыч в размере 700 тысяч долларов. Но воспользоваться богатством ему не удалось. Потому что попался на удочку другого великого латвийского ворюги — Годманиса, экс-премьера и экс-физматика, который ликвидировал тогдашний банк Парэкс. В результате Паулс лишился этих 700 тысяч баксов. Он там, в верхах, плакал, и верещал — ничего не помогло. Гордая суверенная Латвия ничего ему не вернула.

    14
    3
  • З
    Злой
    12-го января

    Кстати, а кто такой ринкевич?

    37
    5
  • П
    Процион
    Злой
    12-го января

    Ну, сударь, это надо знать. Пидор всея Латвия, знаменосец европейской западной «цивилизации».

    12
    1
  • lo gos
    lo gos
    12-го января

    Половину популярных песен он просто украл, переиграл на свой лад."Миллион алых роз" Гугуш 1969г иранская певица

    10
    18
  • Д
    Добрый
    lo gos
    12-го января

    Половину?Пиз..ть-не мешки ворочать?Правда?

    1
    11
  • Д
    Добрый
    lo gos
    12-го января

    Здоровья и долгих лет жизни. Браво,Маэстро

    19
    4
  • РС
    Рейн Споле
    lo gos
    12-го января

    Этот тупой фейк уже разобрали раз 100.

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го января

    Один из реально Советских деятелей культуры.

    40
    7
  • VU
    Vards Uzvards
    Алексей Зиновьев
    12-го января

    Что в нём советского? Призывы снести памятник освободителям?

    18
    7
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    12-го января

    Ну этот призыв и другие призывы тоже они должны были поддержать, иначе за ними бы пришли, доблестные люди в штатском, кстати и бусулис и бриедис долго пытались держаться но всё таки струсили и запели другую песню, трусы, что тут ещё можно сказать.

    16
    5
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    12-го января

    Злой
    Это была возможность - промолчать, но он её не использовал. Как не использовал возможность не вступать в партию олигарха Шкеле, не закрывать русский ТЮЗ и т.д. "доблестные люди в штатском" -твои фантазии.

    9
    5
Читать все комментарии

