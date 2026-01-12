"Раймонд Паулс для Латвии — больше, чем композитор. Раймонд Паулс — чудо. Потому что ему удается. У Маэстро есть удивительная способность необычным образом достучаться до каждого слушателя. И всегда нас удивлять. Маэстро делает Латвию Латвией, потому что его музыка научила всю Латвию чувствовать: радоваться, гордиться, злиться, растрогаться и по-настоящему грустить. Раймонд Паулс создал не только саундтрек наших жизней. Кажется, музыка Раймонда Паулса всегда была и всегда будет. Как восход на востоке и закат на западе.

Раймонд Паулс всегда — мужчина в лучших годах. И сегодня вдруг и неожиданно этим годам — 90. Так хочется пожелать себе и всем нам разных качеств Раймонда Паулса — удивительной работоспособности и радости творчества, а также умения посмеяться, но не высмеять. Но сегодня день рождения Маэстро, поэтому пожелания адресованы ему. Желаю, чтобы здоровье и жизнелюбие не мешали друг другу! Пусть добрые пожелания скорее радуют, чем утомляют! И пусть удается просто делать то, чего больше всего хочется. Мужчины в лучших годах могут себе это позволить!", - написал Эдгар Ринкевич.