Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
Изображение к статье: Тепло, стильно и уютно: как носить «бабушкин» кардиган зимой и выглядеть современно

Помните, летом были очень актуальны кружевные вещи — такие, словно их вязала крючком ваша бабушка? Ну, так и нет ничего удивительного, что эта же тема продолжилась и в холодное время года — только теперь мы дружно переключаем внимание на кардиганы. Какие и как их правильно стилизовать в этом сезоне, рассказала стилист Маша Ведерникова.

Что сегодня называют бабушкиным кардиганом

Речь не о рандомной кофте из дачного комода, а о вещи с характером. «Отличительные черты: плотная добротная шерсть или мохер, заметная интересная вязка, крупные пуговицы, свободная посадка и немного „ручного“ настроения. Современная версия держит форму, не вытягивается на локтях и с уважением относится к пропорциям. Длина до талии или до середины бедра, слегка спущенное плечо и чистая линия горловины — в общем, интересный и милый фэшн-ренессанс без ощущения ретро-театра», — говорит эксперт.

image_750.jpg

Пропорции и пары, которые работают

Кардиган любит баланс. Если верх объемный, низ должен быть облегающим: прямые джинсы без лишних складок, гладкие брюки, узкая юбка-миди. На фигуре это читаетcя как тепло плюс структура, а не как слоеная бесформенная масса. Для длинных моделей полезно обозначить талию ремнем или застегнуть верхние пуговицы и оставить низ свободным. В прохладные дни выручит тонкая водолазка или белая рубашка под кардиган. Контраст фактур — трикотаж сверху и гладкий хлопок снизу — делает образ интереснее и спокойнее.

Материалы и фактура: тепло без колкости

Лучшие варианты — меринос, альпака, кашемир и продуманные смеси с небольшим процентом акрила для легкости. Мохер дает воздушный пушок и требует четкого низа, иначе возникает визуальный шум. Если кожа чувствительная, выбирайте щадящую пряжу и обращайте внимание на плотность вязки. «В целом, чем стабильнее полотно, тем чище садится плечо и тем дольше вещь держит форму. Крупные „косы“ дружат с минималистичными брюками и лоферами, жемчужная резинка выглядит интеллигентно с джинсами и ботинками челси. А гладкая вязка легко уходит в офисный дресс-код и заменяет жакет в будни», — советует стилист.

image_750x_615c7.jpg

Цвет, принты и стилизации на день и вечер

База зимой проста: молочный, верблюжий, темно-синий, графит. Эти оттенки поднимают статус любой вещи рядом и выдерживают активные аксессуары. Хочется игры — берите аргайл, тонкую полоску или глубокие оттенки вроде вишни и лесной зелени. Принт всегда требует спокойной поддержки, поэтому к клетке лучше добавить однотонный низ и лаконичную обувь. Главное — брать к кардигану только актуальные вещи, ничего устаревшего!

На работу кардиган спокойно заменяет пиджак, только нужно верно подбрать ансамбль, чтобы не превратиться в Марьванну из бухгалтерии. Белая рубашка, серые брюки, ремень средней ширины и одна акцентная деталь вроде часов или серег. На выход достаточно сатиновой юбки, тонкого топа и накинутого кардигана. В повседневности с прямыми джинсами и массивными ботинками получается сканди-спокойствие, а с узкой миди и сапогами до колена — городское ретро без нафталина.

Разумный шопинг

В магазинах смотрите на посадку плеча, вес изделия и резинку по краю — хороший кардиган не просит исправлений и садится сразу. Винтаж дарит выдающуюся фурнитуру и плотность вязки, но важен состав и состояние швов. В масс-маркете выигрывают модели с чистой горловиной и крупными, но неброскими пуговицами. Такой выбор переживет несколько зим и впишется в любой гардероб.

image_750x_615c752c804d2.jpg

#мода #стиль #шопинг #мода советы стиль #цвета
Видео