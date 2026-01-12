Baltijas balss logotype
Зимний комфорт: 5 тканей, которые согреют и защитят в холод

Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимний комфорт: 5 тканей, которые согреют и защитят в холод

Выбор зимней одежды зависит не только от цвета, но и от состава материала. От этого напрямую зависит, насколько тепло и удобно будет в холодное время года.

1. Шерсть

Шерстяные изделия отлично удерживают тепло, даже если ткань слегка влажная. Они подходят для верхней одежды и свитеров, обеспечивая надежную защиту от холода.

2. Флис

Флисовые вещи легкие и теплые, идеально подходят для изоляционного слоя под курткой или пальто. Они комфортны в носке и не ограничивают движения.

3. Фланель

Фланелевые изделия — отличный выбор для повседневной и домашней носки. Они мягкие, уютные и создают ощущение тепла без лишнего объема.

4. Кашемир

Кашемировые вещи сочетают легкость и тепло. Они стильно выглядят и обеспечивают высокий уровень комфорта даже в самые холодные дни.

5. Синтетические ткани

Полиэстер и полипропилен защищают от ветра и эффективно отводят влагу. Они незаменимы для верхней одежды и спортивной экипировки, где важно сохранить тепло и сухость.

Выбирая зимнюю одежду, обращайте внимание на состав ткани — от этого зависит не только комфорт, но и долговечность вещей.






