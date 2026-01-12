Baltijas balss logotype
Мода 2026: шесть направлений, которые изменят повседневный стиль 0 266

Люблю!
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мода 2026: шесть направлений, которые изменят повседневный стиль

2026 год обещает стать переломным для индустрии моды. На смену показной эффектности приходят практичность, адаптивность и личный стиль. Аналитики Lyst отмечают: одежда будущего должна не только хорошо выглядеть, но и соответствовать реальной жизни — её темпу, климату и внутренним запросам человека.

Неон — как точка акцента

Яркие неоновые оттенки возвращаются, но в новом формате. В 2026 году они работают не как основной элемент образа, а как выразительная деталь — в аксессуарах, чулках, подкладках или деталях для волос. Такой неон выглядит иронично и легко, отсылая к интернет-культуре и игре со стилем, а не к агрессивной демонстративности.

Тело как образ, а не демонстрация

После периода откровенной моды дизайнеры делают концептуальный шаг в сторону визуального переосмысления тела. Принты, скульптурные формы и эффект trompe-l'œil создают иллюзию силуэтов, превращая тело в художественный элемент, а не объект прямого показа. Это отражает растущий интерес к интеллектуальной и символичной моде.

Индивидуальность вместо копирования

В 2026 году ценится не тренд как таковой, а умение отказаться от массовости. Персонализация становится основой стиля: аксессуары для сумок, винтаж, хендмейд и необычные детали формируют образ, который невозможно повторить. Эксклюзивность всё чаще определяется не ценой, а вкусом, насмотренностью и умением сочетать редкие элементы.

Активный повседневный гардероб

Одежда с единственной функцией уходит в прошлое. Спортивные и функциональные вещи становятся частью ежедневного стиля. Куртки, джоггеры и технологичные ткани легко переходят из активной среды в городскую, отвечая запросу на комфорт, мобильность и универсальность без потери эстетики.

Новый, дерзкий гламур

Гламур возвращается в менее отполированном и более смелом виде. В моде — сочетание противоречий, лёгкая небрежность и уверенность в себе. Этот «мятежный гламур» строится на свободе самовыражения и отказе от строгих канонов идеальной элегантности.

Одежда, адаптированная к климату

Изменение климата напрямую влияет на моду. В 2026 году дизайнеры делают ставку на умные материалы, многослойность и функциональные решения, которые подходят для нестабильной погоды. Практичность больше не конфликтует со стилем — наоборот, становится его частью.

Мода 2026 года — это баланс между эстетикой и реальностью, индивидуальностью и комфортом, выразительностью и осознанным подходом к одежде.

источник

#климат #мода #стиль #тенденции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
