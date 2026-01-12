Завтрак из картофеля — идеальный вариант для тех, кто любит начать день вкусно и сытно. Натертый картофель с сыром, яйцом и свежим луком превращается в ароматное блюдо с золотистой корочкой. Рецепт простой и быстрый, а готовый завтрак выходит нежным и сочным.
Ингредиенты:
- Картофель сырой — 450 г
- Яйцо сырое — 1 шт.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Твердый сыр — 80 г
- Зеленый лук — 35 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать лишнюю жидкость.
- На сковороде разогреть масло и выложить ровно половину натертого картофеля, разровняв слой.
- В отдельной миске смешать яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук до однородной массы.
- Выложить полученную смесь поверх картофельного слоя, сверху накрыть второй половиной картофеля.
- Обжаривать под крышкой на среднем огне 9-10 минут до золотистой корочки.
- Аккуратно перевернуть и жарить без крышки еще 5-7 минут до полной готовности.
- Подавать горячим, по желанию украсив свежей зеленью.
Нежный и ароматный картофельный завтрак готов! Он подойдет для семейного утреннего стола или быстрого перекуса.
