Завтрак из картофеля — идеальный вариант для тех, кто любит начать день вкусно и сытно. Натертый картофель с сыром, яйцом и свежим луком превращается в ароматное блюдо с золотистой корочкой. Рецепт простой и быстрый, а готовый завтрак выходит нежным и сочным.