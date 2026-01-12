Baltijas balss logotype
Дата публикации: 12.01.2026
Изображение к статье: Рецепт сытного завтрака из картофеля

Завтрак из картофеля — идеальный вариант для тех, кто любит начать день вкусно и сытно. Натертый картофель с сыром, яйцом и свежим луком превращается в ароматное блюдо с золотистой корочкой. Рецепт простой и быстрый, а готовый завтрак выходит нежным и сочным.

Ингредиенты:

  • Картофель сырой — 450 г
  • Яйцо сырое — 1 шт.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Твердый сыр — 80 г
  • Зеленый лук — 35 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отжать лишнюю жидкость.
  2. На сковороде разогреть масло и выложить ровно половину натертого картофеля, разровняв слой.
  3. В отдельной миске смешать яйцо, соль, перец, тертый сыр и мелко нарезанный зеленый лук до однородной массы.
  4. Выложить полученную смесь поверх картофельного слоя, сверху накрыть второй половиной картофеля.
  5. Обжаривать под крышкой на среднем огне 9-10 минут до золотистой корочки.
  6. Аккуратно перевернуть и жарить без крышки еще 5-7 минут до полной готовности.
  7. Подавать горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

Нежный и ароматный картофельный завтрак готов! Он подойдет для семейного утреннего стола или быстрого перекуса.

