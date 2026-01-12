Baltijas balss logotype
Секрет двойников: экс-шеф МИ6 раскрыл, как разоблачить фальшивого и настоящего Путина

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Секрет двойников: экс-шеф МИ6 раскрыл, как разоблачить фальшивого и настоящего Путина
ФОТО: пресс-фото

Российский диктатор регулярно появляется на публике не лично – и все зависит от уровня риска покушения.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно использует двойников во время публичных мероприятий, чтобы минимизировать угрозу покушения на фоне полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Дирлав, пишет The Sun.

По его словам, информация украинской разведки о появлении двойников Путина является достоверной, а решение о том, кто именно выходит к публике, принимается с учетом рисков безопасности.

"Это часть жесткого протокола безопасности, который давно стал привычной практикой", - отметил Дирлав.

Война усилила угрозы

Западные аналитики связывают более активное использование двойников с полномасштабной агрессией РФ против Украины. Украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали способность наносить удары по объектам в глубоком тылу России, что существенно усилило беспокойство окружения диктатора.

"Он был бы приоритетной целью для украинских беспилотников, если бы было точно известно, где и когда он находится", - пояснил экс-глава МИ6.

Где двойники не применяются

По словам Дирлава, во время дипломатических переговоров и закрытых личных встреч двойников не используют.

"На близком расстоянии чрезвычайно сложно имитировать Путина", - подчеркнул он.

Зато на публичных мероприятиях под открытым небом - визитах на заводы, показательных поездках или прогулках - применение дублеров значительно более вероятно из-за невозможности полностью контролировать среду.

Дополнительные подозрения подтверждает отчет японской телесети TBS за 2023 год. Эксперты с помощью искусственного интеллекта проанализировали мимику и движения тела Путина во время различных публичных появлений.

По результатам исследования, на параде 9 мая в Москве присутствовал настоящий диктатор. В то же время во время осмотра Крымского моста почти годом ранее, вероятно, появлялся его двойник - уровень сходства между ними составил чуть более 50%.

Двойники Путина - последние новости

Как сообщал УНИАН, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что главаКремлядействительно имеет двойников. По его словам, главная задача двойника Путина - получить пулю, которая предназначена "оригиналу", и это, в принципе, все.

В то же время военный аналитик, профессор Майкл Кларк, считает, что вероятность убийства российского президента Владимира Путина невелика.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го января

    Только сейчас посмотрел, из какой помойки вытащена "новость". ВВ, начинайте сразу публиковать стенограммы Соловьёва - тоже пропаганда, но хоть правды побольше...

    2
    1
  • АП
    Алексей Попович
    12-го января

    С двойниками двойственная ситуация. С одной стороны - да, опасно ездить куда-то далеко или на всякие многолюдные мероприятия, где всякое может произойти, да и просто, чтобы меньше напрягаться, тут двойник в тему, но с другой стороны, могут же найтись люди из близкого окружения, которые тебя завалят, а на твое место посадят двойника и будут рулить через него.

    9
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го января

    Вот у Каи Каллас двойников точно нет - такую тупость никакой имитатор не изобразит.

    96
    3
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    12-го января

    Ну,ты Каллас комплиментов навесил.Куда ей до тебя.Ты-чемпион

    2
    27
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    12-го января

    Ты еще тут, в Босмтон не послали? Ах, послали, но не в Бостон... Понятно всё с тобой, клоун.

    20
    2
Читать все комментарии

