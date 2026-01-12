Российский диктатор регулярно появляется на публике не лично – и все зависит от уровня риска покушения.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно использует двойников во время публичных мероприятий, чтобы минимизировать угрозу покушения на фоне полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Дирлав, пишет The Sun.

По его словам, информация украинской разведки о появлении двойников Путина является достоверной, а решение о том, кто именно выходит к публике, принимается с учетом рисков безопасности.

"Это часть жесткого протокола безопасности, который давно стал привычной практикой", - отметил Дирлав.

Война усилила угрозы

Западные аналитики связывают более активное использование двойников с полномасштабной агрессией РФ против Украины. Украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали способность наносить удары по объектам в глубоком тылу России, что существенно усилило беспокойство окружения диктатора.

"Он был бы приоритетной целью для украинских беспилотников, если бы было точно известно, где и когда он находится", - пояснил экс-глава МИ6.

Где двойники не применяются

По словам Дирлава, во время дипломатических переговоров и закрытых личных встреч двойников не используют.

"На близком расстоянии чрезвычайно сложно имитировать Путина", - подчеркнул он.

Зато на публичных мероприятиях под открытым небом - визитах на заводы, показательных поездках или прогулках - применение дублеров значительно более вероятно из-за невозможности полностью контролировать среду.

Дополнительные подозрения подтверждает отчет японской телесети TBS за 2023 год. Эксперты с помощью искусственного интеллекта проанализировали мимику и движения тела Путина во время различных публичных появлений.

По результатам исследования, на параде 9 мая в Москве присутствовал настоящий диктатор. В то же время во время осмотра Крымского моста почти годом ранее, вероятно, появлялся его двойник - уровень сходства между ними составил чуть более 50%.

Как сообщал УНИАН, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что главаКремлядействительно имеет двойников. По его словам, главная задача двойника Путина - получить пулю, которая предназначена "оригиналу", и это, в принципе, все.

В то же время военный аналитик, профессор Майкл Кларк, считает, что вероятность убийства российского президента Владимира Путина невелика.