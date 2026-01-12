Сумка кенгуру не обладает мышцами, которые могли бы выбросить ее содержимое, а передние лапы животного слишком коротки для этой задачи. Чтобы достать детеныша из сумки, кенгуру должно наклониться, что довольно сложно сделать в условиях опасности.

Кенгуру, как известно, передвигаются прыжками, что подразумевает значительные ускорения. В результате, во время длительного преследования неосторожный и тяжелый детеныш может случайно выпасть из сумки.

Вероятно, именно такие случаи и стали основой для распространенной мифологии.