Министр пояснил, что после заявления Международного энергетического агентства (IEA) о выводе нефтяных резервов на рынок в Латвии начата процедура для оценки доступных объемов топлива на рынке. В настоящее время участникам рынка направлен опрос о физически хранящихся в Латвии резервах, объемах, находящихся в распоряжении торговцев, а также о ситуации на топливном рынке, включая ценовую политику. После получения информации будет принято решение о дальнейших действиях в отношении использования латвийских резервов.

Он отметил, что в настоящее время доступность физических запасов топлива в Латвии стабильна и существенных рисков поставок сейчас нет. В то же время развитие глобального рынка трудно прогнозировать, поэтому необходимо сохранять осторожный подход и оценивать различные возможные сценарии.

Валайнис подчеркнул, что при принятии решения о выводе резервов на рынок важно добиться максимально возможного влияния на рыночную ситуацию и цены на топливо, одновременно сохраняя основную цель резервов — обеспечить доступность ресурсов в случае реального дефицита топлива в Латвии.

Министр отметил, что страны — участницы IEA совместно принимают решения о высвобождении резервов, реагируя на возможный дефицит топлива на мировом рынке. Каждая страна, исходя из объема своих резервов, принимает решение об их выводе на рынок, тем самым сигнализируя, что несмотря на вызванный военными действиями дефицит топлива на рынке примерно в 20%, этот дефицит по сути будет компенсирован.

Валайнис добавил, что странам Балтии в этом вопросе было бы полезно координировать действия также с Польшей, которая является одним из крупнейших оптовых поставщиков топлива в Латвию. По его словам, такой подход мог бы создать более значительный положительный эффект на региональном рынке.

"Если выпустить эти резервы на рынок, это даст краткосрочный результат. Долгосрочного эффекта это иметь не может. Со стороны Латвии речь идет о 40 000 тонн — этого хватит на 10–14 дней", — сказал министр. Он отметил, что в данном случае это участие Латвии в совместных попытках стабилизировать мировой рынок.

В то же время Валайнис подчеркнул, что Латвии следует осторожно подходить к использованию резервов. По его словам, ситуация на нефтяном рынке в последние недели была очень нестабильной, поэтому государству важно сохранить как можно больший объем физических резервов.

При этом министр также выразил личное мнение, что не следует выводить на рынок те резервы, которые закуплены и находятся в собственности государства в Латвии, поскольку развитие ситуации в ближайшее время по-прежнему трудно прогнозировать, поэтому в интересах государства и экономики эти резервы не следует трогать. Со стороны Латвии рассматривается возможность использования так называемых опционных контрактов — «tickets».

Говоря о возможном влиянии на потребителей, министр отметил, что сейчас это трудно прогнозировать. Если резервы будут продаваться по рыночной цене, влияние на стоимость топлива может быть незначительным, тогда как больший эффект был бы в случае применения государством дополнительных механизмов поддержки. По мнению Валайниса, одним из наиболее эффективных решений могло бы стать снижение акцизного налога на топливо.

Валайнис также отметил, что, учитывая различие во взглядах между Министерством экономики и торговцами топливом, для предотвращения получения необоснованной прибыли в условиях ценовых колебаний планируется предложить введение временного налога на сверхприбыль. Это позволило бы контролировать ситуацию на рынке, и в случае, если прибыль участников рынка значительно превысит обычный уровень, сверхприбыль в виде налогов будет направлена на благо общества с использованием фискальных инструментов.

Если участники рынка будут добросовестно конкурировать и не получат дополнительной прибыли от сложившейся ситуации, сверхприбыль не возникнет. В противном случае она будет ясно видна в финансовых отчетах компаний, подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о снижении акцизного налога на топливо, министр отметил, что правительство примет решение, учитывая развитие цен на топливо и влияние военных действий. Если влияние будет краткосрочным, снижать акциз не потребуется, но если прогнозы покажут, что военные действия затянутся, последуют соответствующие решения.

Также, отвечая на вопрос, смогли ли торговцы топливом объяснить «каждый добавленный цент» к цене топлива, Валайнис отметил, что такой уверенности он не получил.

Валайнис подчеркнул, что вопрос топливного рынка находится в повестке дня всех ответственных учреждений.

Как уже сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля этого года выросла примерно на 25%, а цена бензина марки 95 увеличилась на 7–9%.