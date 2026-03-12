В этом году в Латвии планируется провести несколько комплексных тестов беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им в рамках инициативы НАТО «NATO Innovation Range», сообщил на состоявшемся на этой неделе заседании консультативного совета оборонной индустрии министр обороны Андрис Спрудс, пишет ЛЕТА.

В Министерстве обороны сообщили агентству ЛЕТА, что под руководством министерства прошло девятое заседание консультативного совета оборонной индустрии, на котором обсуждались актуальные тенденции развития отрасли, в том числе многолетний бюджет Европейского союза, ход реформ в сфере снабжения, планируемый Саммит дронов и другие актуальные вопросы.

В ходе заседания Спрудс проинформировал членов совета о нескольких важных новостях отрасли. Министр отметил, что Саммит дронов в этом году пройдет 27 мая и соберет высокопоставленных представителей правительств и военных из стран НАТО и государств-союзников, а также ведущих экспертов в сфере беспилотников, представителей компаний, ученых и неправительственных организаций.

За день до саммита на военном полигоне «Селия» запланированы демонстрационные испытания дронов.

Министр также подчеркнул, что военный полигон «Селия» стал официальной испытательной площадкой НАТО, что укрепляет позиции страны в развитии технологий беспилотников и обеспечивает прямую поддержку росту местной индустрии. Центр компетенций автономных систем будет иметь право присваивать успешно прошедшим испытания продуктам знак качества и инноваций НАТО, обеспечивая их признание во всех странах альянса, сообщил Спрудс.

16 апреля 2025 года по инициативе министра обороны состоялось первое заседание консультативного совета оборонной индустрии. Цель совета — знакомить с актуальными вопросами отрасли, давать рекомендации и предложения, способствовать инициативам оборонной индустрии, а также координировать внедрение стратегии развития отрасли.

В состав совета входят представители Министерства обороны, Федерации индустрий безопасности и обороны Латвии, Конфедерации развития промышленности Латвии, Конфедерации работодателей Латвии, Латвийской торгово-промышленной палаты, Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники, Международной ассоциации производителей оборонной продукции и Ассоциации финансовой отрасли. При необходимости могут привлекаться представители и других учреждений.