Ситуация с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками не изменилась, поэтому более 100 литовских транспортных компаний собираются подать коллективный иск против правительства Литвы, сообщил агентству ELTA президент национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас.

"Нет никаких подвижек относительно возвращения грузовиков. Нет никаких новостей ни из Беларуси, ни от правительства. (...) Мы собрали членов нашей ассоциации, желающих принять участие в коллективном иске против правительства. Присоединились также перевозчики, не входящие ни в одну ассоциацию. Зарегистрировалось более 100 компаний", - сказал он.

"Мы обратимся к правительству с помощью юристов. (...) Планы будут определены юридическими фирмами, но они достаточно ясны - сначала мы будем искать решения мирным путем, а если это не удастся, у нас есть и другие варианты", - подчеркнул глава ассоциации.

После заверений МИД и Минтранса Литвы о том, что они активно работают над разрешением проблемы, ассоциация не получала "никакой информации по этому поводу", добавил он.

"Они говорят, что не могут рассказать обо всех принимаемых мерах. Мы записались на встречу с министром иностранных дел и посмотрим, удастся ли нам поговорить, потому что до сих пор у нас практически не было контакта. (...) Это пугает - кажется, что ничего не делается", - заявил Микенас.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией.

В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках.

Linava ранее в публичном пространстве утверждала, что в Белоруссии остается около 4 тысяч транспортных средств литовских грузоперевозчиков, включая около 1,25 тысячи тягачей. В переговорах с госорганами ассоциация называла цифру в 488 грузовиков. Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг, согласно результатам которого на спецстоянках в Белоруссии было размещено менее 200 литовских грузовиков и прицепов. Белорусские власти ранее сообщали о порядка 1,8 тысячи грузовиков.