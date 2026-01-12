Мы все знаем, насколько важен полноценный сон. На собственном опыте мы понимаем, что даже небольшая недосыпание может испортить весь следующий день. Однако ученые подготовили для нас более тревожные новости, основанные не только на личных наблюдениях, но и на долгосрочных исследованиях.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Neurology, приняли участие 526 добровольцев в возрасте около 40 лет. На протяжении 11 лет ученые изучали как продолжительность, так и качество их сна, используя специальные «умные часы», фиксирующие движения.

В ходе эксперимента участники заполняли анкеты, в которых указывали время сна, время отхода ко сну и время пробуждения, а также оценивали качество своего сна по шкале от 0 до 21, где более высокие баллы свидетельствовали о худшем качестве. О плохом сне сообщили 239 человек (45,6%).

Кроме того, участники прошли тесты на память и мышление, а исследователи измерили частоту коротких пробуждений во сне. Они учитывали как процент времени, проведенного в движении, так и время, проведенное без движения в течение одной минуты или меньше во время сна. В результате было установлено, что средняя фрагментация сна составила 19%, что означает, что добровольцы «ворочались» пятую часть времени сна.

После корректировки на демографические данные, уровень образования, курение, индекс массы тела, депрессию, физическую активность, гипертонию и диабет, у людей с наивысшими показателями фрагментации сна вероятность ухудшения когнитивных функций была более чем в два раза выше, чем у остальных. Ученые предполагают, что частые пробуждения (возможно, из-за стресса на работе или шумной обстановки) могут приводить к накоплению в мозге амилоидов — вредных белков, которые выводятся во время сна. В результате низкое качество сна в среднем возрасте (30–40 лет) может существенно ухудшить мыслительные способности.

Исследователи пришли к выводу, что для поддержания когнитивного здоровья важнее не количество, а качество сна. Если стресс вызывает ночные пробуждения или у человека есть проблемы с апноэ, эти вопросы необходимо решать. В противном случае это может негативно сказаться на навыках мышления и памяти. Тем, кто страдает от плохого сна и частых пробуждений, стоит задуматься: возможно, это сигнал о необходимости увеличить потребление белка.