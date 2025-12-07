Baltijas balss logotype
Политика
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономист: Цены продолжат расти

Бывший министр финансов прогноз об инфляции в пределах 2% считает чересчур оптимистичным.

Экономист, бывший министр финансов Эдмундс Крастиньш в интервью ТВ-24 отметил, что по сравнению с тремя кварталами прошлого года по итогам трех кварталов этого года экономика Латвии выросла на 1,1%. "Это значит, что после рецессии экономика все-таки начала оживать. Это позитивно, хотя в Литве рост экономики свыше 3%. Но цены продолжат расти и в следующем году, ведь вырастет транспортный налог на грузовой транспорт, увеличится минималка, мы видим, что тарифы и на отопление, и на воду, и на электричество растут непрерывно. Мне кажется, чтл прогноз инфляции в следующем году в пределах 2% слишком оптимистичный", - сказал экономист.

#Литва #налоги #цены #Латвия #инфляция #прогноз #мнение эксперта #экономика #тарифы
