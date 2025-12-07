Мыши присоединились к косаткам, дельфинам и ряду приматов! Эти грызуны способны проходить зеркальный тест, который подтверждает наличие у них развитой способности к самопознанию.

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета (UTSMC) провели нейронный анализ и собственные наблюдения, чтобы выяснить, может ли обычная домовая мышь C57BL/6 (Mus musculus) заметить изменения в своем внешнем виде — пятно контрастных белых чернил на лбу — при взгляде на себя в зеркало.

Авторы исследования установили, что мыши действительно замечали изменения во внешности и начинали активно расчесывать свою голову после того, как изучали себя в зеркале. Хотя это не является прямым доказательством самосознания, это поднимает интересные вопросы о когнитивных способностях и познании у животных.

«Чтобы создать эпизодическую память, например, о событиях нашей повседневной жизни, мозг формирует и сохраняет информацию о том, где, что, когда и кто, и важнейшим компонентом является информация о себе или своем статусе», — отметил нейробиолог и старший автор исследования Такаши Китамура. «Исследователи обычно изучают, как мозг кодирует или распознает других, но аспект самопонимания остается неясным».

Что такое зеркальный тест

Тест на зеркальное самопознание (MSR) был частично предложен Чарльзом Дарвином, но официально разработан в 1970 году американским психологом Гордоном Гэллапом-младшим для оценки визуального самосознания животных, не относящихся к человеку.

Суть заключалась в том, что если животное проявляет интерес к отметке на своем теле — краске или наклейке — стоя перед зеркалом и рассматривая это пятно, это свидетельствует о высоком уровне когнитивного самосознания и осознанности.

Тем не менее, этот метод не лишен обоснованной критики. Он ограничен видами, которые в основном полагаются на визуальные сигналы. Например, собаки распознают свой собственный запах, но не проходят тест MSR. Это также зависит от того, насколько животное мотивировано исследовать нанесенную на него метку.

Интересно, что в новом исследовании не все мыши проявляли поведение, необходимое для успешного прохождения теста. Грызуны, которые начали расчесывать свои головы, по-видимому, чтобы удалить белое пятно, были теми, кто уже проходил другие тесты и привык к зеркалам.

Мыши также полностью игнорировали пятно, если чернила совпадали с цветом их меха, что указывает исследователям на то, что это распознавание все еще основывалось на зрении, а не на тактильном ощущении от пятна. Когда пятно было небольшим (0,2 см²) и отличалось от цвета меха, мыши также не замечали его.

Кое-что интересное

Тем не менее, в рамках нового исследования ученые решили углубиться в тему. Они обнаружили подмножество нейронов в гиппокампе, которые участвуют в создании и хранении визуального образа себя, активизировавшиеся в момент, когда мыши «узнавали» себя в зеркале. Когда авторы включили эти нейроны, мыши перестали демонстрировать поведение по уходу за собой перед зеркалом.

Интересно, что другое подмножество этих нейронов также активировалось, когда животное наблюдало за мышью-двойником с похожей окраской и внешним видом.

Команда также установила, что социально изолированные мыши и мыши с черной шерстью, выращенные среди грызунов с белым мехом, не проявляли физического или нейронного самопознания во время теста MSR. Исследователи предполагают, что для того чтобы животные обладали «самосознанием», им необходимо социализироваться среди мышей, похожих на них, чтобы эти нейронные цепи смогли развиться.